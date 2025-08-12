फटाफट पढ़ें

मोंटाना एयरपोर्ट पर दो विमानों की टक्कर

लैंडिंग के वक्त हुआ हादसा, आग लग गई

कोई गंभीर घायल नहीं हुआ

दो यात्रियों को हल्की चोटें आईं

हफ्ते में अमेरिका में दूसरा हादसा

Plane Crash : अमेरिका में एक और विमान हादसा सामने आया है. मोंटाना के कालीस्पेल सिटी एयरपोर्ट पर दो विमानों की टक्कर हो गई, जिससे भीषण आग लग गई.

अमेरिका के मोंटाना राज्य के कालीस्पेल सिटी एयरपोर्ट पर दो विमानों के बीच टक्कर की घटना सामने आई है, जिससे एयरपोर्ट पर आग लग गई और हड़कंप मच गया, जानकारी के अनुसार, एक छोटा विमान, लैंड़िंग के दौरान एयरपोर्ट पर पहले से खड़े एक अन्य विमान से टकरा गया. इस टक्कर के बाद आग लग गई, जिससे एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई. हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई.

लैंडिंग के दौरान विमान ने खड़े विमान से टकराया

चार लोगों को ले जा रहा एक सिंगल इंजन वाला छोटा विमान (सोकाटा टीबीएम 700 टर्बोप्रॉप) दोपहर करीब 2 बजे कालीस्पेल सिटी एयरपोर्ट पर उतरने का प्रयास कर रहा था. इसी दौरान लैंडिंग करते समय उसने रनवे पर खड़े एक अन्य विमान को टक्कर मार दी. इस टक्कर के बाद मौके पर भीषण आग लग गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक विमान रनवे के अंत में पहुंचते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वहां खड़े दूसरे विमान से टकरा गया. लैंडिंग की कोशिश कर रहे विमान में आग लग गई, लेकिन पायलट और तीन यात्री खुद ही बाहर निकलने में सफल रहे. इस हादसे में दो यात्रियों को मामूली चोटें आईं, जिनका इलाज मौके पर ही एयरपोर्ट पर किया गया.

चिनले एयरपोर्ट के पास हुआ विमान दुर्घटना

आपको बता दें कि इसी हफ्ते की शुरूआत में अमेरिका में एक और विमान हादसा हुआ था. यह हादसा उत्तरी एरिजोना में उस समय हुआ जब एक मेडिकल ट्रांसपोर्ट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. टक्कर के बाद विमान में आग लग गई, जिससे चार लोगों की मौत हो गई थी. न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क में स्थित सीएसआई एविएशन कंपनी का था और फ्लैगस्टाफ से करीब 200 मील (321 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में स्थित में चिनले हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ था. विमान में सवार सभी लोग चिकित्साकर्मी थे जो एक मरीज को लेने अस्पताल जा रहे थे.

