Uttarakhand

उत्तराखंड में 29 मई से शुरू होगा SIR, अंतिम सूची 15 सितंबर को प्रकाशित

Karan Panchal14 May 2026 - 5:33 PM
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Uttarakhand SIR
उत्तराखंड में 29 मई से शुरू होगा SIR, अंतिम सूची 15 सितंबर को प्रकाशित

Uttarakhand SIR : उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान 29 मई से शुरू होने जा रहा है। निर्वाचन विभाग ने इस अभियान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। कार्यक्रम के मुताबिक, 29 मई से सात जून तक अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण और अन्य आवश्यक तैयारियां की जाएंगी।

ड्राफ्ट मतदाता सूची की तारीख

इसके बाद, आठ जून से सात जुलाई तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची 14 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी।

दावे और आपत्तियां की जाएंगी स्वीकार

ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद, 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी और उनकी सुनवाई की जाएगी। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद, अंतिम मतदाता सूची 15 सितंबर को जारी की जाएगी। इस संबंध में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

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Karan Panchal14 May 2026 - 5:33 PM
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