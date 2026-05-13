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Toyota Innova से लेकर Kia Carens तक, MPV बाजार में जोरदार मुकाबला

Karan Panchal13 May 2026 - 2:55 PM
1 minute read
7 Seater Cars
Toyota Innova से लेकर Kia Carens तक, MPV बाजार में जोरदार मुकाबला

7 Seater Cars : भारतीय ऑटो बाजार में एसयूवी, सेडान और हैचबैक के साथ-साथ एमपीवी सेगमेंट की गाड़ियां भी तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। खासकर बड़ी फैमिली के बीच 7-सीटर कारों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसी वजह से हर महीने इस सेगमेंट की बिक्री के नए आंकड़े सामने आते हैं।

वेलफायर जैसी प्रीमियम गाड़ियां

अप्रैल महीने के बिक्री आंकड़ों के अनुसार, Maruti Suzuki Ertiga ने एक बार फिर टॉप पोजीशन हासिल की है। इसके बाद टोयोटा की इनोवा सीरीज और रूमियन, साथ ही वेलफायर जैसी प्रीमियम गाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया।

टॉप 8 एमपीवी में अपनी जगह बनाई

किआ की कैरेन्स क्लाविस और Maruti Suzuki XL6 भी इस सूची में शामिल रहीं। वहीं रेनो ट्राइबर और Maruti Suzuki Invicto ने भी टॉप 8 एमपीवी में अपनी जगह बनाई। मारुति सुजुकी अर्टिगा ने अप्रैल में लगभग 19,063 यूनिट की बिक्री दर्ज की, जो सालाना आधार पर मजबूत वृद्धि दर्शाती है। टोयोटा इनोवा सीरीज ने भी करीब 9,630 यूनिट्स की बिक्री के साथ अच्छा प्रदर्शन किया।

अपने-अपने सेगमेंट में स्थिर प्रदर्शन

किआ कैरेन्स क्लाविस ने 5,465 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जबकि मारुति एक्सएल6 की बिक्री में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। इसी तरह रेनो ट्राइबर और इनविक्टो ने भी अपने-अपने सेगमेंट में स्थिर प्रदर्शन किया।

वहीं लग्जरी एमपीवी सेगमेंट में टोयोटा वेलफायर की बिक्री में बड़ी तेजी देखने को मिली है, जो इस सेगमेंट में बढ़ती मांग को दर्शाता है।

ये भी पढ़ें- CSK फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, चोट के बाद धोनी की वापसी की चर्चा, मैच से पहले आया बड़ा अपडेट

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Karan Panchal13 May 2026 - 2:55 PM
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