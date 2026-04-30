Agriculture University in India : भारत में कृषि क्षेत्र तेजी से आधुनिक हो रहा है और इसके साथ ही एग्रीकल्चर एजुकेशन की मांग भी लगातार बढ़ रही है। अब कृषि केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें एग्री-बिजनेस, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, डेयरी, कृषि इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट जैसे कई नए क्षेत्र शामिल हो चुके हैं। यही वजह है कि देश की कई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज कृषि शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में छात्रों के लिए बेहतरीन अवसर उपलब्ध करा रही हैं।

अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, तो देश के कई संस्थान बेहतर शिक्षा के साथ शानदार प्लेसमेंट और आकर्षक पैकेज भी दे रहे हैं। आइए जानते हैं भारत की कुछ प्रमुख एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और संस्थानों के बारे में—

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI)

दिल्ली स्थित यह संस्थान कृषि शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में गिना जाता है। यहां B.Sc, M.Sc और रिसर्च प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। आधुनिक लैब और उन्नत शोध सुविधाओं के कारण छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान मिलता है। यहां से पढ़ाई करने वाले छात्रों को अच्छे प्लेसमेंट मिलते हैं और औसतन 6 से 7 लाख रुपये सालाना तक का पैकेज मिल सकता है।

तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (TNAU)

दक्षिण भारत का यह प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय B.Sc और M.Sc Agriculture जैसे कोर्स के लिए जाना जाता है। यहां की फीस अपेक्षाकृत कम है और प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बेहतर माना जाता है। स्नातक छात्रों को 3 से 4 लाख रुपये और पोस्टग्रेजुएट छात्रों को इससे अधिक पैकेज मिलने की संभावना रहती है।

आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय

आंध्र प्रदेश स्थित यह विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय है। यहां छात्रों को मजबूत अकादमिक माहौल और आधुनिक रिसर्च सुविधाएं मिलती हैं। कृषि क्षेत्र में रोजगार के अच्छे अवसरों के कारण यह संस्थान छात्रों के बीच लोकप्रिय है।

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय

यह यूनिवर्सिटी आधुनिक कृषि तकनीकों और कृषि इंजीनियरिंग आधारित पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। यहां B.Tech Agriculture सहित कई कोर्स उपलब्ध हैं। बेहतर प्लेसमेंट और इंडस्ट्री कनेक्शन के कारण यहां के छात्रों को करियर में अच्छी शुरुआत मिलती है।

गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

उत्तर भारत की पहली कृषि यूनिवर्सिटी मानी जाने वाली यह संस्था कृषि और टेक्नोलॉजी दोनों क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देती है। यहां B.Sc और B.Tech Agriculture जैसे कोर्स संचालित किए जाते हैं। मजबूत प्लेसमेंट नेटवर्क इसकी बड़ी खासियत है।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI)

यह संस्थान पशुपालन और पशु चिकित्सा रिसर्च के लिए देशभर में जाना जाता है। यहां रिसर्च आधारित शिक्षा के साथ सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध होते हैं।

सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग (CIAE)

कृषि इंजीनियरिंग और आधुनिक मशीनरी तकनीक की पढ़ाई के लिए यह एक प्रमुख संस्थान है। यहां छात्रों को प्रैक्टिकल और रिसर्च आधारित प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सेक्टर में करियर के अवसर बढ़ जाते हैं।

नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (NDRI)

डेयरी और पशुपालन से जुड़े कोर्स और रिसर्च के लिए यह संस्थान काफी लोकप्रिय है। यहां से पढ़ाई करने वाले छात्रों की डेयरी इंडस्ट्री और कृषि क्षेत्र में अच्छी मांग रहती है।

आज के समय में एग्रीकल्चर सेक्टर तेजी से बदल रहा है और इसमें करियर की संभावनाएं भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में सही संस्थान का चयन छात्रों के भविष्य को नई दिशा दे सकता है।

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