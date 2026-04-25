iPhone 17 Flipkart Offer : अगर आप Apple का नया iPhone 17 कम कीमत में खरीदने की सोच रहे हैं, तो फिलहाल एक अच्छा मौका सामने आया है. इस समय चल रहे बैंक ऑफर के चलते यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70 हजार रुपये से कम कीमत में उपलब्ध हो सकता है.

iPhone 17 के 256GB स्टोरेज वेरिएंट की लॉन्च कीमत 82,900 रुपये तय की गई थी, लेकिन मौजूदा ऑफर के तहत बैंक कार्ड का इस्तेमाल करने पर इसकी कीमत काफी कम हो जाती है. इन ऑफर्स के जरिए खरीदारी करने पर फोन करीब 69,160 रुपये में मिल सकता है, जिससे कुल मिलाकर लगभग 13 हजार रुपये से ज्यादा की बचत हो जाती है.

ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध

यह ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है और केवल चुनिंदा बैंक कार्ड पर ही लागू होता है, इसलिए यह सभी ग्राहकों के लिए एक जैसा नहीं है. ऐसे में जो लोग इस डिवाइस को खरीदने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए यह सही समय हो सकता है.

फीचर्स की बात करें तो iPhone 17 में इस बार बेस मॉडल में भी कई बड़े अपग्रेड देखने को मिलते हैं. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला ProMotion डिस्प्ले दिया गया है, जो अब तक सिर्फ प्रो मॉडल्स में मिलता था. इसके साथ LTPO पैनल, Always-On Display और 3000 निट्स तक की ब्राइटनेस सपोर्ट भी मौजूद है. स्क्रीन की सुरक्षा के लिए Ceramic Shield 2 का इस्तेमाल किया गया है.

बेहतर परफॉर्मेंस और कैमरा सेटअप

परफॉर्मेंस के लिए Apple ने इसमें नया A19 चिपसेट दिया है, जो बेहतर स्पीड और एडवांस्ड AI फीचर्स को सपोर्ट करता है. कैमरा सेटअप में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल हैं, जबकि फ्रंट में 18 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है.

कनेक्टिविटी फीचर्स में Wi-Fi 7, Bluetooth 6 और USB-C पोर्ट जैसे आधुनिक विकल्प मिलते हैं. इसके अलावा Action Button और Camera Control जैसे नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं.

कुल मिलाकर आकर्षक विकल्प

कुल मिलाकर, 70 हजार रुपये से कम की प्रभावी कीमत पर iPhone 17 उन यूज़र्स के लिए आकर्षक विकल्प बन सकता है जो Apple इकोसिस्टम, लंबे सॉफ्टवेयर अपडेट और स्मूथ परफॉर्मेंस को प्राथमिकता देते हैं. हालांकि, इसी प्राइस रेंज में कुछ Android फ्लैगशिप फोन फास्ट चार्जिंग और ज्यादा कैमरा फीचर्स भी ऑफर करते हैं.

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