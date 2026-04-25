Uttar Pradeshमौसम

Weather News : यूपी में भीषण गर्मी का कहर, प्रयागराज बना देश का सबसे गर्म शहर, हीटवेव का रेड अलर्ट

Karan Panchal25 April 2026 - 1:14 PM
2 minutes read
Weather News
Weather News : यूपी में भीषण गर्मी का कहर, प्रयागराज बना देश का सबसे गर्म शहर, हीटवेव का रेड अलर्ट

Weather News : उत्तर प्रदेश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। तेज धूप, लू और लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालात ऐसे हैं कि दिन के साथ-साथ रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही, जिससे आम जनजीवन पर गहरा असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में हीटवेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है और स्थिति को गंभीर बताया है।

60 जिलों में लू का अलर्ट जारी

राज्य के ज्यादातर इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। प्रयागराज में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया, जिससे यह देश के सबसे गर्म शहरों में शामिल हो गया। वाराणसी, आगरा और हमीरपुर जैसे शहरों में भी तापमान 44 डिग्री के आसपास बना हुआ है। 25 अप्रैल को करीब 60 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया, जो बढ़ती गर्मी की तीव्रता को दर्शाता है।

गर्मी से जूझ रहे लोग

इस बार गर्मी का असर रात में भी साफ दिखाई दे रहा है। प्रदेश के कई जिलों में ‘वार्म नाइट’ जैसी स्थिति बन गई है, यानी रात के समय भी तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग पूरी रात गर्मी से जूझ रहे हैं।

नगर निगम द्वारा जगह-जगह कूलिंग प्वाइंट

भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने कुछ अहम कदम उठाए हैं। कई जिलों में दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक मजदूरों के काम पर रोक लगा दी गई है। वहीं लखनऊ में नगर निगम द्वारा जगह-जगह कूलिंग प्वाइंट बनाए जा रहे हैं, जहां लोगों को ठंडा पानी और आराम की सुविधा दी जा रही है।

बर्फ, कूलर और पानी के स्प्रे

गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि जानवरों पर भी दिख रहा है। चिड़ियाघरों में जानवरों को ठंडा रखने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, जैसे बर्फ, कूलर और पानी के स्प्रे। कुछ जगहों पर जानवरों को ORS भी दिया जा रहा है ताकि वे डिहाइड्रेशन से बच सकें।

कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 26 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। महीने के अंत तक आंधी-तूफान और बूंदाबांदी से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है।

पर्याप्त पानी पिएं और धूप से बचाव करें

हालांकि अगले 2 से 3 दिन तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। कई जिलों में तापमान और बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को सलाह दी गई है कि दोपहर में बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और धूप से बचाव करें। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। कुल मिलाकर, फिलहाल गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा, लेकिन अप्रैल के अंत तक मौसम में बदलाव से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

ये भी पढ़ें- IRS Daughter Murder Case : ऑनलाइन गेमिंग और अश्लील लत में डूबा आरोपी, पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal25 April 2026 - 1:14 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of यूपी में 42 हजार होमगार्ड पदों पर भर्ती परीक्षा शुरू, 25 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल, तीन दिन चलेगी परीक्षा

यूपी में 42 हजार होमगार्ड पदों पर भर्ती परीक्षा शुरू, 25 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल, तीन दिन चलेगी परीक्षा

25 April 2026 - 11:47 AM
Photo of मऊ में भीषण सड़क हादसा: स्कॉर्पियो-ट्रेलर की टक्कर में 5 की मौत, शादी की खुशियां मातम में बदलीं

मऊ में भीषण सड़क हादसा: स्कॉर्पियो-ट्रेलर की टक्कर में 5 की मौत, शादी की खुशियां मातम में बदलीं

25 April 2026 - 11:31 AM
Photo of भीषण गर्मी से राहत के आसार! यूपी-हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, कुछ जगह लू का असर जारी

भीषण गर्मी से राहत के आसार! यूपी-हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, कुछ जगह लू का असर जारी

25 April 2026 - 7:41 AM
Photo of “सीखने की कोई उम्र नहीं”- रायबरेली के 70 वर्षीय राजाराम मौर्य ने पाली भाषा से पास की हाईस्कूल परीक्षा

“सीखने की कोई उम्र नहीं”- रायबरेली के 70 वर्षीय राजाराम मौर्य ने पाली भाषा से पास की हाईस्कूल परीक्षा

24 April 2026 - 10:12 AM
Photo of दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी जारी, तापमान 42 डिग्री के पार, लू का अलर्ट

दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी जारी, तापमान 42 डिग्री के पार, लू का अलर्ट

24 April 2026 - 8:34 AM
Photo of UP में झुलसा देने वाली गर्मी, 22 जिलों में लू का अलर्ट, बाहर निकलना मुश्किल

UP में झुलसा देने वाली गर्मी, 22 जिलों में लू का अलर्ट, बाहर निकलना मुश्किल

23 April 2026 - 9:29 AM
Photo of मिर्जापुर में दहलाने वाला हादसा: ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, 11 लोगों की मौत, कई लोग जिंदा जले

मिर्जापुर में दहलाने वाला हादसा: ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, 11 लोगों की मौत, कई लोग जिंदा जले

23 April 2026 - 7:48 AM
Photo of UP बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कल होगा घोषित, इस तरह करें चेक

UP बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कल होगा घोषित, इस तरह करें चेक

22 April 2026 - 1:59 PM
Photo of यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती पर लखनऊ में प्रदर्शन, विधानसभा घेराव की कोशिश

यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती पर लखनऊ में प्रदर्शन, विधानसभा घेराव की कोशिश

22 April 2026 - 1:25 PM
Photo of दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी का कहर, दिन में लू और रात में उमस से जनजीवन प्रभावित

दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी का कहर, दिन में लू और रात में उमस से जनजीवन प्रभावित

22 April 2026 - 7:43 AM
Back to top button