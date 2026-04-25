Weather News : उत्तर प्रदेश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। तेज धूप, लू और लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालात ऐसे हैं कि दिन के साथ-साथ रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही, जिससे आम जनजीवन पर गहरा असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में हीटवेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है और स्थिति को गंभीर बताया है।

60 जिलों में लू का अलर्ट जारी

राज्य के ज्यादातर इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। प्रयागराज में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया, जिससे यह देश के सबसे गर्म शहरों में शामिल हो गया। वाराणसी, आगरा और हमीरपुर जैसे शहरों में भी तापमान 44 डिग्री के आसपास बना हुआ है। 25 अप्रैल को करीब 60 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया, जो बढ़ती गर्मी की तीव्रता को दर्शाता है।

गर्मी से जूझ रहे लोग

इस बार गर्मी का असर रात में भी साफ दिखाई दे रहा है। प्रदेश के कई जिलों में ‘वार्म नाइट’ जैसी स्थिति बन गई है, यानी रात के समय भी तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग पूरी रात गर्मी से जूझ रहे हैं।

नगर निगम द्वारा जगह-जगह कूलिंग प्वाइंट

भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने कुछ अहम कदम उठाए हैं। कई जिलों में दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक मजदूरों के काम पर रोक लगा दी गई है। वहीं लखनऊ में नगर निगम द्वारा जगह-जगह कूलिंग प्वाइंट बनाए जा रहे हैं, जहां लोगों को ठंडा पानी और आराम की सुविधा दी जा रही है।

बर्फ, कूलर और पानी के स्प्रे

गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि जानवरों पर भी दिख रहा है। चिड़ियाघरों में जानवरों को ठंडा रखने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, जैसे बर्फ, कूलर और पानी के स्प्रे। कुछ जगहों पर जानवरों को ORS भी दिया जा रहा है ताकि वे डिहाइड्रेशन से बच सकें।

कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 26 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। महीने के अंत तक आंधी-तूफान और बूंदाबांदी से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है।

पर्याप्त पानी पिएं और धूप से बचाव करें

हालांकि अगले 2 से 3 दिन तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। कई जिलों में तापमान और बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को सलाह दी गई है कि दोपहर में बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और धूप से बचाव करें। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। कुल मिलाकर, फिलहाल गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा, लेकिन अप्रैल के अंत तक मौसम में बदलाव से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

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