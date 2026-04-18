Kitchen Garden Tips : गर्मियों में बाहर की तपती धूप से लौटने के बाद ठंडी शिकंजी पीना हर किसी को सुकून देता है। अगर ये शिकंजी आपके अपने किचन गार्डन में उगाए गए ताजे नींबू से बनी हो, तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आजकल लोग घर पर छोटे-छोटे किचन गार्डन बनाकर फल और सब्जियां उगाना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में आप भी आसानी से घर पर नींबू का पौधा लगाकर ताजे फल पा सकते हैं।

पौधा लेना अच्छा विकल्प रहेगा

नींबू उगाने के लिए सबसे पहले सही किस्म का चयन जरूरी है। घर के लिए कागजी या देसी नींबू का पौधा बेहतर रहता है, क्योंकि इनमें जल्दी फल लगते हैं और ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती। बेहतर परिणाम के लिए नर्सरी से ग्राफ्टेड (कलम वाला) पौधा लेना अच्छा विकल्प है। इसे ऐसी जगह लगाएं जहां रोज कम से कम 5 से 6 घंटे धूप आती हो।

12 से 18 इंच का चुनें गमला

मिट्टी का चुनाव भी बेहद अहम है। ऐसी मिट्टी लें जिसमें पानी जमा न हो। इसके लिए बगीचे की मिट्टी में गोबर की खाद और थोड़ी रेत मिलाकर मिश्रण तैयार करें। अगर गमले में पौधा लगा रहे हैं, तो कम से कम 12 से 18 इंच का गमला चुनें और नीचे ड्रेनेज होल जरूर रखें, ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके।

जैविक खाद डालने से तेजी से बढ़ेगा पौधा

पौधे की देखभाल में नियमित पानी देना जरूरी है, लेकिन अधिक पानी से बचना चाहिए। गर्मियों में हर 1-2 दिन में हल्का पानी दें ताकि मिट्टी नम बनी रहे। महीने में एक या दो बार जैविक खाद डालने से पौधा तेजी से बढ़ता है। समय-समय पर हल्की छंटाई करने से पौधा घना और स्वस्थ बनता है।

कमजोर टहनियों को हटाते रहें

कीटों से बचाव के लिए पौधे की पत्तियों पर नजर रखें। अगर किसी तरह का संक्रमण दिखे, तो नीम के तेल का छिड़काव करें। सूखी या कमजोर टहनियों को हटाते रहें, इससे नई शाखाएं निकलती हैं और फल आने की संभावना बढ़ जाती है। इन आसान तरीकों को अपनाकर आप अपने घर के किचन गार्डन में नींबू का पौधा उगा सकते हैं और ताजे नींबू का आनंद ले सकते हैं।

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