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तेजस्वी यादव का BJP पर निशाना, महिला आरक्षण बिल को बताया ‘महिला विरोधी’ कदम

Ajay Yadav18 April 2026 - 3:41 PM
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Bihar News :
तेजस्वी यादव का BJP पर निशाना, महिला आरक्षण बिल को बताया ‘महिला विरोधी’ कदम

Bihar News : बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं के मुद्दों पर गंभीर नहीं है और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसे कदम उठाती है.

तेजस्वी यादव ने दावा किया कि सरकार इस बिल को पहले से ही एक रणनीति के तहत लेकर आई थी, जबकि उसे यह अच्छी तरह पता था कि संसद में इसे पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई समर्थन मौजूद नहीं है. उनके अनुसार, यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ दिखावा थी. उन्होंने यह भी कहा कि सत्ताधारी पक्ष महिलाओं को लेकर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है और विपक्ष ने इस बिल का मजबूती से विरोध किया, जिससे सरकार की योजना सफल नहीं हो पाई. तेजस्वी ने आगे कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता इसका जवाब देगी.

महिला आरक्षण मुद्दे पर तेजस्वी का हमला

तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्हें महिला विरोधी बताया और कहा कि सरकार इस तरह के मुद्दों को राजनीतिक ढंग से इस्तेमाल करती है. उनके मुताबिक, पहले भी इस विषय को लेकर कई दावे किए गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर यह केवल राजनीतिक रणनीति साबित हुआ.

इसी बीच, बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी के एक बयान पर भी चर्चा तेज हो गई है, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के अधूरे कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कही है. इस पर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए सवाल उठाया कि जब सरकार में हैं तो यह काम करने के लिए अलग से बयान देने की जरूरत क्यों पड़ रही है. उन्होंने शराबबंदी से जुड़े मुद्दे का उदाहरण देते हुए कहा कि कई फैसलों पर सिर्फ घोषणाएं होती हैं, जबकि उनका असर जमीन पर अलग दिखाई देता है. साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल को लेकर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि प्रशासनिक स्तर पर बाहरी प्रभाव बढ़ रहा है.

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Ajay Yadav18 April 2026 - 3:41 PM
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