Tomato Prices in America : टमाटर का इस्तेमाल भारतीय रसोई में लगभग हर घर में होता है. यह सब्जियों, सलाद और कई व्यंजनों का अहम हिस्सा माना जाता है. आमतौर पर भारत में लोग रोजाना टमाटर का सेवन करते हैं क्योंकि यह न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी लाभकारी माना जाता है. इस समय दिल्ली और आसपास के राज्यों में टमाटर की कीमतें काफी कम हैं और बाजार में यह लगभग 20 से 30 रुपये प्रति किलो तक आसानी से मिल रहा है.

हालांकि, अगर इसकी तुलना अमेरिका से की जाए तो कीमतों में बड़ा अंतर देखने को मिलता है. अक्सर लोगों को लगता है कि अमेरिका में टमाटर 100 या 200 रुपये किलो तक मिलता होगा, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा महंगी है. अमेरिका में टमाटर की कीमत राज्य, शहर और मौसम के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन औसतन यह 2 से 5 डॉलर प्रति पाउंड के बीच बिकता है. भारतीय मुद्रा में यह लगभग 350 से 900 रुपये प्रति किलो तक बैठता है. वहीं, ऑर्गेनिक या विशेष किस्म के टमाटर इससे भी अधिक कीमत पर उपलब्ध होते हैं.

भारत-अमेरिका में सब्जियों की कीमतों का अंतर

बता दें कि भारत में टमाटर की कीमतें सामान्यत 20 से 50 रुपये प्रति किलो के बीच रहती हैं, हालांकि त्योहारों, मौसम या आपूर्ति बाधित होने पर यह 100 रुपये या उससे अधिक भी पहुंच सकती हैं. इसी तरह अन्य सब्जियों की कीमतों में भी भारत और अमेरिका के बीच बड़ा अंतर देखने को मिलता है.

अमेरिका में सब्जियों की कीमत अधिक होने के पीछे कई कारण हैं. वहां खेती, मजदूरी, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज की लागत काफी ज्यादा होती है. इसके अलावा, सख्त क्वालिटी स्टैंडर्ड और लंबी सप्लाई चेन भी कीमतों को बढ़ा देती है. अधिकतर लोग सुपरमार्केट से ग्रेडेड और पैक्ड सब्जियां खरीदते हैं, जिससे अतिरिक्त प्रोसेसिंग लागत जुड़ जाती है.

भारत में सस्ती सब्जियां और आय का प्रभाव

इसके विपरीत, भारत में अधिकतर सब्जियां स्थानीय मंडियों और सीधे किसानों से उपभोक्ताओं तक पहुंचती हैं, जिससे बीच के खर्च कम हो जाते हैं और कीमतें अपेक्षाकृत सस्ती रहती हैं.

यह भी ध्यान देने योग्य है कि अमेरिका में औसत आय भारत की तुलना में काफी अधिक है, इसलिए वहां की महंगी कीमतें स्थानीय स्तर पर उतनी बोझिल नहीं मानी जातीं. हालांकि, जब दोनों देशों की कीमतों की सीधी तुलना की जाती है, तो अंतर काफी चौंकाने वाला लगता है. यही कारण है कि टमाटर जैसी सामान्य सब्जी की कीमतों पर अंतर अक्सर चर्चा का विषय बन जाता है.

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