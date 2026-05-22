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चिलचिलाती गर्मी में कार में बैठते ही AC चालू करना कितना खतरनाक? जानिए पूरा सच

Ajay Yadav22 May 2026 - 2:25 PM
2 minutes read
Summer Car Safety :
चिलचिलाती गर्मी में कार में बैठते ही AC चालू करना कितना खतरनाक? जानिए पूरा सच

Summer Car Safety : गर्मियों में तेज धूप में खड़ी कार का केबिन कुछ ही समय में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे अंदर बैठना काफी असहज हो जाता है. इसी वजह से ज्यादातर लोग कार में बैठते ही तुरंत एसी को फुल स्पीड पर चला देते हैं. यह तरीका आम है, लेकिन विशेषज्ञ इसे पूरी तरह सही नहीं मानते.

जानकारों के अनुसार, लंबे समय तक धूप में रहने वाली कार के भीतर गर्म हवा के साथ कुछ गैसें भी इकट्ठा हो सकती हैं. ऐसे में बिना अंदर की हवा को बाहर निकाले सीधे एसी शुरू करना न तो सेहत के लिए अच्छा माना जाता है और न ही कार के लिए. इसका असर बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा देखा जा सकता है.

गर्म कार में बैठते ही तुरंत AC न चलाएं

वहीं, विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि ऐसी स्थिति में तुरंत एसी ऑन करने के बजाय पहले कुछ देर के लिए कार के दरवाजे या खिड़कियां खोल देनी चाहिए. इससे अंदर की गर्म हवा बाहर निकल जाती है और तापमान धीरे-धीरे कम होने लगता है. कई बार डैशबोर्ड, सीटें और प्लास्टिक पार्ट्स अधिक गर्म होकर हल्की गैस छोड़ सकते हैं, जिससे अंदर घुटन जैसी स्थिति बन सकती है.

पहले वेंटिलेशन देना बेहतर

अगर सीधे एसी चला दिया जाए तो वही गर्म हवा फिर से केबिन में घूमती रहती है और ठंडक ठीक से महसूस नहीं होती. इसलिए पहले वेंटिलेशन देना ज्यादा बेहतर तरीका माना जाता है. इसके बाद एसी को शुरू में कम पावर पर चलाना चाहिए और कुछ समय बाद जरूरत के अनुसार तापमान कम करना चाहिए. इससे कूलिंग सिस्टम पर अचानक दबाव नहीं पड़ता.

कार की देखभाल और जरूरी सावधानियां

अत्यधिक गर्मी में बाहर से अचानक बहुत ठंडी हवा लगना शरीर पर भी असर डाल सकता है, जिससे कुछ लोगों को सिर दर्द, चक्कर या बेचैनी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. साथ ही लगातार तेज एसी चलाने से सिस्टम पर दबाव बढ़ता है, जिससे उसकी क्षमता और मेंटेनेंस लागत पर असर पड़ सकता है.

विशेषज्ञों के अनुसार, कार को छांव में पार्क करना, सनशेड का इस्तेमाल करना और समय-समय पर एसी की सर्विस कराना बेहतर रहता है. ये छोटी सावधानियां सफर को आरामदायक बनाने के साथ-साथ कार और यात्रियों दोनों की सुरक्षा में मदद करती हैं.

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Ajay Yadav22 May 2026 - 2:25 PM
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