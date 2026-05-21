Haryana News : हरियाणा के पानीपत जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। राक्सेड़ा गांव के पास मंगलवार (19 मई) को तेज रफ्तार डंपर ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार आठ महीने की गर्भवती महिला प्रीति (23) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। गर्भ में पल रहा शिशु भी हादसे में मृत माना जा रहा है।

कई फीट दूर जाकर गिरी महिला

घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार, हथवाला गांव के निवासी संदीप जांगड़ा अपनी पत्नी प्रीति को गन्नौर दवा दिलाने ले जा रहे थे, तभी राक्सेड़ा में पीछे से डंपर ने बाइक को टक्कर मारी। तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला कई फीट दूर जा गिरी और डंपर की चक्के के नीचे आकर उसकी मौत हो गई। संदीप जांगड़ा को गंभीर चोटें आई हैं और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल भेजा गया।

ग्रामीणों का आरोप और प्रशासनिक चिंता

स्थानीय ग्रामीणों ने घटना के बाद प्रशासन पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि राक्सेड़ा, बुढ़नपुर, कारकोली, सिंभलगढ़ और हथवाला क्षेत्रों में यमुना से अवैध रेत खनन लंबे समय से हो रहा है। इसी कारण डंपर तेज रफ्तार और नियंत्रणहीन होकर गलियों और सड़कों पर दौड़ते हैं, जिससे जानमाल के लिए खतरा बना रहता है।

ग्रामीणों ने बताया कि कई बार एसडीएम, उपायुक्त और विधायक सहित उच्च अधिकारियों को शिकायतें दी गईं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने तुरंत कदम नहीं उठाए, तो बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा और किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतका का शव कब्जे में ले लिया और समालखा सरकारी अस्पताल भेज दिया। मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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