Uttarakhand

गंगा स्नान और वीकेंड ट्रैफिक ने बढ़ाई मुश्किलें, हरिद्वार की यातायात व्यवस्था चरमराई

Karan Panchal17 May 2026 - 5:57 PM
1 minute read
Haridwar Traffic Jam
गंगा स्नान और वीकेंड ट्रैफिक ने बढ़ाई मुश्किलें, हरिद्वार की यातायात व्यवस्था चरमराई

Haridwar Traffic Jam : वीकेंड और गंगा स्नान के चलते हरिद्वार में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने से शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई। शनिवार सुबह से ही हरकी पैड़ी, उत्तरी हरिद्वार, भीमगोड़ा, ऋषिकुल, देवपुरा चौक, सिंहद्वार और ज्वालापुर समेत कई प्रमुख इलाकों में लंबा जाम लगा रहा।

गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा

स्थिति ऐसी रही कि कई मार्गों पर वाहन बेहद धीमी गति से चलते दिखाई दिए और लोगों को कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों लग गए। वीकेंड के कारण बाहर से आने वाले पर्यटकों और गंगा स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से शहर के मुख्य मार्गों और हाईवे पर लगातार दबाव बना रहा।

पैदल जाते नजर आए श्रद्धालु

हरकी पैड़ी के आसपास पार्किंग स्थल जल्दी भर जाने के बाद सड़क किनारे खड़े वाहनों ने यातायात समस्या को और बढ़ा दिया। दोपहिया वाहन चालक भी लंबे समय तक जाम में फंसे रहे। कई श्रद्धालु ट्रैफिक से बचने के लिए पैदल अपने गंतव्य तक जाते नजर आए।

बाजारों और चौराहों पर भारी परेशानी

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से बड़ी संख्या में वाहन हरिद्वार पहुंचने के कारण ट्रैफिक पुलिस को व्यवस्था संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों को भी बाजारों और प्रमुख चौराहों पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जहां वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं।

रविवार को भी श्रद्धालुओं की संख्या अधिक

यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कई मार्गों पर डायवर्जन लागू किए, लेकिन भीड़ अधिक होने की वजह से हालात सामान्य नहीं हो सके। प्रशासन को उम्मीद है कि रविवार को भी श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रह सकती है। इसे देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और यात्रियों से निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने तथा वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई है।

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Karan Panchal17 May 2026 - 5:57 PM
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