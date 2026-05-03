Uttarakhand

मुख्यमंत्री धामी ने सुनी जनता की समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश

Karan Panchal3 May 2026 - 5:56 PM
2 minutes read
Uttarakhand News
मुख्यमंत्री धामी ने सुनी जनता की समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश

Uttarakhand News : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों ने सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि विवाद और अन्य जनहित से जुड़े मुद्दे मुख्यमंत्री के सामने रखे।

प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित

मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों और मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

त्वरित और प्रभावी समाधान मिले

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों को तुरंत संबंधित विभागों तक पहुंचाया जाए और तय समय सीमा के भीतर उनका समाधान किया जाए। साथ ही शिकायतकर्ताओं को यह जानकारी भी दी जाए कि उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के हर नागरिक को उसकी समस्या का त्वरित और प्रभावी समाधान मिले।

सरकार को जमीनी स्तर की वास्तविक जानकारी

मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई कार्यक्रमों को सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से सरकार को जमीनी स्तर की समस्याओं की वास्तविक जानकारी मिलती है, जिससे समाधान के लिए प्रभावी निर्णय लेना आसान होता है।

सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार जनकल्याण, सुशासन और समग्र विकास के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लोगों तक सरल और समयबद्ध तरीके से पहुंचे।

श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं की सराहना

इस अवसर पर अभिनेत्री Himani Shivpuri ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की और चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने यात्रा प्रबंधन को बेहतर बताते हुए प्रशासन के प्रयासों की प्रशंसा की। वहीं आंगनबाड़ी कर्मियों ने भी अपनी मांगों और समस्याओं पर सकारात्मक आश्वासन मिलने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

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Karan Panchal3 May 2026 - 5:56 PM
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