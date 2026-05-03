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पुणे में बच्ची के रेप और हत्या पर बवाल, संजय राउत ने सरकार को घेरा- “जिम्मेदार कौन?”

Ajay Yadav3 May 2026 - 4:18 PM
2 minutes read
Sanjay Raut Statement :
Sanjay Raut Statement :

Sanjay Raut Statement : महाराष्ट्र के पुणे जिले में नाबालिग के साथ हुए रेप और हत्या के मामले पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है, उन्होंने कहा कि इस घटना से साफ है कि अपराधियों में कानून और सरकार का कोई डर नहीं रह गया है. उनके अनुसार, बाहर से आने वाले लोग इस तरह की गंभीर वारदातों को अंजाम देकर आसानी से बच निकलते हैं.

संजय राउत ने आरोप लगाया कि इस स्थिति के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस कानून-व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय राजनीतिक गतिविधियों और वीआईपी सुरक्षा में अधिक व्यस्त रहते हैं. साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री लगातार अन्य राज्यों के चुनाव प्रचार में समय दे रहे हैं, ऐसे में राज्य की सुरक्षा व्यवस्था कौन संभाल रहा है.

सरकार की योजनाओं पर टिप्पणी

उन्होंने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि क्या पुलिस केवल विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ही है. राउत ने राज्य सरकार की ‘लाडली बहिन योजना’ का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी योजनाओं से पीड़ित परिवार के दर्द को कम नहीं किया जा सकता.

इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मामले में असली दोषी केवल आरोपी नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था है, जो उनकी नजर में विफल साबित हुई है, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस जनता की भावनाओं को समझने के बजाय प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कार्रवाई कर रही है.

पुणे में प्रदर्शन और हाईवे जाम

इस घटना के विरोध में पुणे में लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने मुंबई-बेंगलुरु हाईवे को कुछ समय के लिए रोक दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ. प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए.

राहुल गांधी के ‘नारी वंदना’ वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा कि बीजेपी पर महिलाओं के सम्मान को लेकर केवल राजनीतिक लाभ लेने के आरोप लगते रहे हैं. उनके अनुसार, ऐसी योजनाएं और घोषणाएं अधिकतर चुनावी समय में ही दिखाई देती हैं और इन्हें वोट से जोड़कर देखा जाता है.

ये भी पढ़ें- चीनी CCTV कैमरों से पाकिस्तान को लाइव फुटेज भेजने वाला जासूसी नेटवर्क ध्वस्त, तीन गिरफ्तार

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Ajay Yadav3 May 2026 - 4:18 PM
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