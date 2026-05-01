West Bengal Elections : पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच EVM स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। भाजपा नेता Suvendu Adhikari शुक्रवार शाम कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल स्थित EVM स्ट्रॉन्ग रूम पहुंचे। वह वहां करीब 10 मिनट तक मौजूद रहे। इससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री Mamata Banerjee भी इसी स्ट्रॉन्ग रूम में कई घंटे तक रुकी थीं।

TMC ने लगाए गंभीर आरोप

तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव अधिकारियों ने बिना जानकारी दिए स्ट्रॉन्ग रूम खोला और EVM से छेड़छाड़ की आशंका है। पार्टी का दावा है कि वहां संदिग्ध लोगों की मौजूदगी भी देखी गई थी। इन आरोपों के बाद राजनीतिक माहौल और गरमा गया है।

पश्चिम क्षेत्र के कुछ बूथों पर झड़प

इसी बीच चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के मतदान के दौरान हुई हिंसा और विवाद के बाद पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया है। बताया गया कि डायमंड हार्बर और मगराहट पश्चिम क्षेत्र के कुछ बूथों पर झड़प, EVM विवाद और तनाव की घटनाएं सामने आई थीं।

CAPF जवानों की तैनाती की गई

स्थिति को देखते हुए कोलकाता के कई EVM स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी है। साथ ही बड़ी संख्या में CAPF जवानों की तैनाती की गई है।

EVM से छेड़छाड़ हुई तो…

गुरुवार रात स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर TMC और भाजपा समर्थकों के बीच कई घंटों तक प्रदर्शन चला था। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर आने के बाद कहा था कि अगर मतगणना या EVM से किसी तरह की छेड़छाड़ की कोशिश हुई, तो उनकी पार्टी इसका मजबूती से विरोध करेगी।

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