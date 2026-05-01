बिज़नेसयूटिलिटी न्यूजराष्ट्रीय

बढ़ती महंगाई से बदल रहा मिडिल क्लास का जीवन, दो इनकम बन रही जरूरत, डिटेल में पढ़ें

Karan Panchal1 May 2026 - 4:01 PM
1 minute read
Middle Class Life
बढ़ती महंगाई से बदल रहा मिडिल क्लास का जीवन, दो इनकम बन रही जरूरत, डिटेल में पढ़ें

Middle Class Life : महंगाई के इस दौर में मध्यम वर्ग के लिए रोजमर्रा का जीवन पहले की तुलना में काफी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। पहले जहां एक कमाई पर पूरा परिवार आराम से चल जाता था, वहीं अब बढ़ते खर्चों ने जीवनशैली को पूरी तरह बदल दिया है।

एक हालिया चर्चा के अनुसार, आने वाले 5 से 7 वर्षों में शहरी भारत का मिडिल क्लास जीवन और भी ज्यादा बदल सकता है। बढ़ती महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत इसके प्रमुख कारण माने जा रहे हैं।

  1. छोटे होते परिवार

अब बड़े परिवारों का चलन धीरे-धीरे कम हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई, कोचिंग और अन्य जरूरतों पर बढ़ते खर्च के कारण कई दंपति एक ही बच्चे को प्राथमिकता दे रहे हैं।

  1. एक कमाई पर घर चलाना मुश्किल

बड़े शहरों में किराया, EMI और रोजमर्रा के खर्च इतने बढ़ गए हैं कि अब सिर्फ एक व्यक्ति की आय पर घर चलाना आसान नहीं रह गया है। इसी वजह से दो लोगों का कमाना सामान्य बन चुका है।

  1. बुजुर्गों की देखभाल पर दबाव

युवाओं पर बढ़ते आर्थिक बोझ के कारण भविष्य में बुजुर्ग माता-पिता की पूरी जिम्मेदारी उठाना और कठिन हो सकता है, जिससे रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी हो गई है।

  1. घरेलू मदद का खर्च बढ़ा

घरेलू कामों से जुड़ी सेवाओं की लागत भी लगातार बढ़ रही है, जिससे आम परिवारों का बजट और प्रभावित हो रहा है।

  1. बदलती जीवनशैली

कुल मिलाकर मिडिल क्लास की जीवनशैली तेजी से बदल रही है। छोटे परिवार, सिंगल इनकम से डबल इनकम की ओर बदलाव और सीमित खर्च अब नया सामान्य बनते जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें- बच्ची ने बनाई ऐसी पेंटिंग कि सोशल मीडिया पर हो गया वायरल, देखकर आ जाएगी हंसी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal1 May 2026 - 4:01 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of स्लीपर बसों के रजिस्ट्रेशन नियम सख्त, अब फायर सेफ्टी और इमरजेंसी एग्जिट की होगी सख्ती से जांच

स्लीपर बसों के रजिस्ट्रेशन नियम सख्त, अब फायर सेफ्टी और इमरजेंसी एग्जिट की होगी सख्ती से जांच

30 April 2026 - 5:59 PM
Photo of नए लेबर कोड लागू, अब ओवरटाइम पर कर्मचारियों को मिलेगा दोगुना भुगतान, डिटेल में पढ़ें

नए लेबर कोड लागू, अब ओवरटाइम पर कर्मचारियों को मिलेगा दोगुना भुगतान, डिटेल में पढ़ें

29 April 2026 - 7:23 PM
Photo of RBI Grade B भर्ती 2026 : जानिए योग्यता, चयन प्रक्रिया और आवेदन की अंतिम तिथि

RBI Grade B भर्ती 2026 : जानिए योग्यता, चयन प्रक्रिया और आवेदन की अंतिम तिथि

29 April 2026 - 3:46 PM
Photo of प्रधानमंत्री मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण, जानिए कितना देना होगा टोल टैक्स, 12 जिलों को होगा फायदा

प्रधानमंत्री मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण, जानिए कितना देना होगा टोल टैक्स, 12 जिलों को होगा फायदा

29 April 2026 - 1:08 PM
Photo of UPI पेमेंट होगा सुपरफास्ट, बिना ऐप खोले ऐसे करें ट्रांजैक्शन

UPI पेमेंट होगा सुपरफास्ट, बिना ऐप खोले ऐसे करें ट्रांजैक्शन

28 April 2026 - 4:58 PM
Photo of LPG उपभोक्ताओं के लिए बड़ा अपडेट: कीमतों में बढ़ोतरी के साथ बदले बुकिंग और डिलीवरी नियम

LPG उपभोक्ताओं के लिए बड़ा अपडेट: कीमतों में बढ़ोतरी के साथ बदले बुकिंग और डिलीवरी नियम

28 April 2026 - 2:37 PM
Photo of सोना-चांदी में बड़ी गिरावट: MCX पर जानें आज के ताजा रेट और ट्रेडिंग अपडेट

सोना-चांदी में बड़ी गिरावट: MCX पर जानें आज के ताजा रेट और ट्रेडिंग अपडेट

28 April 2026 - 1:50 PM
Photo of Delhi News : केजरीवाल का सत्याग्रह, राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को किया नमन

Delhi News : केजरीवाल का सत्याग्रह, राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को किया नमन

28 April 2026 - 1:02 PM
Photo of पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तनाव, हुगली में TMC सांसद मिताली की कार पर हमला

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तनाव, हुगली में TMC सांसद मिताली की कार पर हमला

27 April 2026 - 7:55 PM
Photo of ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की बढ़ी ताकत, 50 नई यूनिट्स और हाईटेक हथियारों से लैस

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की बढ़ी ताकत, 50 नई यूनिट्स और हाईटेक हथियारों से लैस

27 April 2026 - 6:03 PM
Back to top button