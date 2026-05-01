Middle Class Life : महंगाई के इस दौर में मध्यम वर्ग के लिए रोजमर्रा का जीवन पहले की तुलना में काफी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। पहले जहां एक कमाई पर पूरा परिवार आराम से चल जाता था, वहीं अब बढ़ते खर्चों ने जीवनशैली को पूरी तरह बदल दिया है।

एक हालिया चर्चा के अनुसार, आने वाले 5 से 7 वर्षों में शहरी भारत का मिडिल क्लास जीवन और भी ज्यादा बदल सकता है। बढ़ती महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत इसके प्रमुख कारण माने जा रहे हैं।

छोटे होते परिवार

अब बड़े परिवारों का चलन धीरे-धीरे कम हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई, कोचिंग और अन्य जरूरतों पर बढ़ते खर्च के कारण कई दंपति एक ही बच्चे को प्राथमिकता दे रहे हैं।

एक कमाई पर घर चलाना मुश्किल

बड़े शहरों में किराया, EMI और रोजमर्रा के खर्च इतने बढ़ गए हैं कि अब सिर्फ एक व्यक्ति की आय पर घर चलाना आसान नहीं रह गया है। इसी वजह से दो लोगों का कमाना सामान्य बन चुका है।

बुजुर्गों की देखभाल पर दबाव

युवाओं पर बढ़ते आर्थिक बोझ के कारण भविष्य में बुजुर्ग माता-पिता की पूरी जिम्मेदारी उठाना और कठिन हो सकता है, जिससे रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी हो गई है।

घरेलू मदद का खर्च बढ़ा

घरेलू कामों से जुड़ी सेवाओं की लागत भी लगातार बढ़ रही है, जिससे आम परिवारों का बजट और प्रभावित हो रहा है।

बदलती जीवनशैली

कुल मिलाकर मिडिल क्लास की जीवनशैली तेजी से बदल रही है। छोटे परिवार, सिंगल इनकम से डबल इनकम की ओर बदलाव और सीमित खर्च अब नया सामान्य बनते जा रहे हैं।

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