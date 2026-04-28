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UPI पेमेंट होगा सुपरफास्ट, बिना ऐप खोले ऐसे करें ट्रांजैक्शन

Karan Panchal28 April 2026 - 4:58 PM
2 minutes read
UPI Payment
UPI पेमेंट होगा सुपरफास्ट, बिना ऐप खोले ऐसे करें ट्रांजैक्शन

UPI Payment : आज के डिजिटल दौर में ऑनलाइन पेमेंट लोगों की पहली पसंद बन चुका है। छोटी दुकान से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक हर जगह यूपीआई के जरिए भुगतान तेजी से किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी स्पीड और सुविधा है, जिससे कैश रखने की जरूरत भी कम हो गई है। एक टैप में पेमेंट पूरा हो जाना इसे और भी लोकप्रिय बनाता है।

यूपीआई पेमेंट को और तेज बनाने के लिए अब कई एडवांस फीचर्स भी उपलब्ध हैं, जिनमें यूपीआई लाइट प्रमुख है। यह फीचर बिना पिन डाले छोटे ट्रांजैक्शन को बेहद तेजी से पूरा करने की सुविधा देता है। हालांकि यूपीआई लाइट की अपनी कुछ सीमाएं हैं, ऐसे में यूजर्स अक्सर पेमेंट को और फास्ट करने के नए तरीके खोजते रहते हैं। अगर आप भी यूपीआई ट्रांजैक्शन को तेज बनाना चाहते हैं तो कुछ स्मार्ट ट्रिक्स आपकी मदद कर सकती हैं।

बिना ऐप खोले भी करें पेमेंट

अब कई यूपीआई ऐप्स में ऐसा फीचर मिलता है जिससे बिना ऐप ओपन किए भी पेमेंट किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर यूपीआई ऐप आइकन पर लॉन्ग प्रेस करना होता है। इसके बाद आपको तुरंत कई शॉर्टकट ऑप्शन दिखाई देते हैं।

इनमें आप सीधे QR कोड स्कैन, फोन नंबर पर पेमेंट या बैंक ट्रांसफर जैसे विकल्प चुन सकते हैं। जैसे ही आप “QR Code Scan” पर क्लिक करते हैं, कैमरा अपने आप खुल जाता है और आप तुरंत भुगतान कर सकते हैं। हालांकि, अगर ऐप में लॉक फीचर ऑन है तो पहले अनलॉक करना जरूरी होता है।

यूपीआई पिन के बिना भी फास्ट पेमेंट

अगर आपको हर बार यूपीआई पिन डालना झंझट लगता है तो यूपीआई लाइट एक बेहतर विकल्प है। यह सुविधा लगभग सभी प्रमुख ऐप्स जैसे Google Pay, PhonePe और BHIM में उपलब्ध है।

इसके अलावा BHIM ऐप में मिलने वाला Biometric Pay फीचर भी काफी उपयोगी है। इसे एक बार एक्टिवेट करने के बाद आप फिंगरप्रिंट या फेस ऑथेंटिकेशन से ही पेमेंट कर सकते हैं, जिससे ट्रांजैक्शन और भी तेज और आसान हो जाता है।

ये भी पढ़ें- इंस्पेक्टर अविनाश 2 का धमाका, रणदीप हुड्डा फिर बनेंगे अपराधियों का काल, यहां देखें सभी एपिसोड

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Karan Panchal28 April 2026 - 4:58 PM
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