Car Safety Tips : गर्मियों में कार पार्किंग करते समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि तेज धूप में कार के अंदर का तापमान 60–70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस स्थिति में अगर कार के अंदर कुछ जरूरी या इलेक्ट्रॉनिक सामान रह जाए, तो वह खराब हो सकता है और आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है।

गर्मियों में कार के अंदर रखने योग्य सामान और जोखिम

लाइटर- गर्मी में लाइटर में मौजूद गैस फैल सकती है और फटने का खतरा रहता है, जिससे आग लग सकती है।

पावर बैंक और मोबाइल फोन: बैटरी अधिक गर्म होने पर फट सकती है या ओवरहीट हो सकती है। पुरानी या सस्ती बैटरियां अधिक जोखिम पैदा करती हैं।

एरोसोल कैन- डियो, परफ्यूम या स्प्रे जैसी वस्तुएं गर्मी में फट सकती हैं और आग लगने का खतरा बढ़ा सकती हैं।

प्लास्टिक वॉटर बॉटल: तेज धूप में यह लेंस की तरह काम कर सकती है और किसी सतह पर आग लगने का कारण बन सकती है।

ज्वलनशील सामान- पेट्रोल, पेंट, केरोसिन, गैस सिलेंडर जैसी चीजें कार के अंदर भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए।

खराब वायरिंग या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस: शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकते हैं, इसलिए समय-समय पर जांच आवश्यक है।

सावधानी और बचाव के उपाय

1. गर्मी में लाइटर, स्प्रे, बैटरी वाले उपकरण और ज्वलनशील पदार्थ कार के अंदर न छोड़ें।

2. कार को हमेशा छाया में पार्क करने की कोशिश करें।

3. उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रॉनिक और चार्जिंग डिवाइस का इस्तेमाल करें।

4. कार की सर्विसिंग के दौरान वायरिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की नियमित जांच करवाएं।

इस तरह सावधानी बरतकर आप गर्मी में कार में आग लगने या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नुकसान से बच सकते हैं।

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