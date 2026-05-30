Punjabराज्य

जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल मामले में रवनीत बिट्टू पर जांच तेज, एससी आयोग ने SSP संगरूर से मांगी रिपोर्ट

Shanti Kumari30 May 2026 - 11:15 AM
1 minute read
SC Commission

Punjab News : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल के मामले में सू-मोटो नोटिस लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एस.एस.पी.), संगरूर से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से आयोग के ध्यान में यह मामला आया है कि केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने धूरी दौरे के दौरान जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया है।

SC आयोग ने लिया गंभीर नोटिस

उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा सोशल मीडिया पर चल रही खबरों और वीडियो लिंक के आधार पर मामले का गंभीर नोटिस लिया गया है। इस संबंध में एस.पी. हेडक्वार्टर, संगरूर के माध्यम से जांच रिपोर्ट 1 जून 2026 को सुबह 9:00 बजे तक आयोग के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें – माउंट मैकिनले से फिसलकर गिरे 4 पर्वतारोही, 3 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari30 May 2026 - 11:15 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाबी यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ सहायक की बेटी बनी भारतीय नौसेना में सब-लेफ्टिनेंट

पंजाबी यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ सहायक की बेटी बनी भारतीय नौसेना में सब-लेफ्टिनेंट

30 May 2026 - 11:06 AM
Photo of मुंबई में सीएनजी फिर महंगी, 17 दिनों में दूसरी बार लगा CNG वाहन चालकों को झटका

मुंबई में सीएनजी फिर महंगी, 17 दिनों में दूसरी बार लगा CNG वाहन चालकों को झटका

30 May 2026 - 10:07 AM
Photo of समाना से AAP पार्टी के प्रधान ने भी रचा इतिहास, वार्ड नंबर 4 से सबसे बड़े मार्जिन से दर्ज की जीत

समाना से AAP पार्टी के प्रधान ने भी रचा इतिहास, वार्ड नंबर 4 से सबसे बड़े मार्जिन से दर्ज की जीत

29 May 2026 - 5:37 PM
Photo of पंजाब नगर निकाय चुनाव में AAP की आंधी, कांग्रेस-अकाली-भाजपा चारों खाने चित

पंजाब नगर निकाय चुनाव में AAP की आंधी, कांग्रेस-अकाली-भाजपा चारों खाने चित

29 May 2026 - 4:50 PM
Photo of पुणे में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत, सप्लायर समेत 8 लोग हिरासत में

पुणे में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत, सप्लायर समेत 8 लोग हिरासत में

29 May 2026 - 3:10 PM
Photo of केरल विधानसभा में ‘वंदे मातरम’ को लेकर विवाद, सरकार और राज्यपाल आमने-सामने

केरल विधानसभा में ‘वंदे मातरम’ को लेकर विवाद, सरकार और राज्यपाल आमने-सामने

29 May 2026 - 2:25 PM
Photo of खेल प्रेमियों के लिए खुशखबरी, जालंधर में खेलों के लिए CM मान ने किया एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन

खेल प्रेमियों के लिए खुशखबरी, जालंधर में खेलों के लिए CM मान ने किया एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन

29 May 2026 - 12:56 PM
Photo of पंजाब निकाय चुनाव में चला AAP का जादू, सेमीफाइनल में जनता ने मान सरकार पर लगाई मुहर

पंजाब निकाय चुनाव में चला AAP का जादू, सेमीफाइनल में जनता ने मान सरकार पर लगाई मुहर

29 May 2026 - 12:38 PM
Photo of गैंगस्टरों ते वार का 128वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 364 स्थानों पर छापेमारी, 92 गिरफ्तार

गैंगस्टरों ते वार का 128वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 364 स्थानों पर छापेमारी, 92 गिरफ्तार

29 May 2026 - 12:29 PM
Photo of पंजाब विधानसभा स्पीकर ने उर्दू के मशहूर शायर डॉ. बशीर बद्र के निधन पर जताया दुख

पंजाब विधानसभा स्पीकर ने उर्दू के मशहूर शायर डॉ. बशीर बद्र के निधन पर जताया दुख

29 May 2026 - 12:14 PM
Back to top button