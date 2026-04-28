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Plant Care Tips : घर लाते ही मुरझा जाते हैं पौधे, एक्सपर्ट ने बताए बचाने के तरीके

Karan Panchal28 April 2026 - 6:02 PM
2 minutes read
Plant Care Tips
Plant Care Tips : घर लाते ही मुरझा जाते हैं पौधे, एक्सपर्ट ने बताए बचाने के तरीके

Plant Care Tips : घर की सजावट और ताजगी के लिए लोग अक्सर नर्सरी से पौधे लाते हैं, लेकिन कई बार वही पौधे कुछ दिनों में मुरझाने लगते हैं। ऐसे में लोग नर्सरी को दोष देते हैं, जबकि असल वजह पौधों की सही देखभाल का अभाव होता है। सही तरीके अपनाए जाएं तो नर्सरी से लाया गया पौधा लंबे समय तक हरा-भरा रह सकता है।

इसी विषय पर नोएडा में आयोजित एक फ्लावर फेस्टिवल के दौरान बागवानी विशेषज्ञ आनंद शर्मा ने कुछ अहम सुझाव साझा किए। इस कार्यक्रम में कई तरह के पौधों की किस्में प्रदर्शित की गईं और लोगों को गार्डनिंग से जुड़ी जानकारी दी गई।

मिट्टी और खाद का सही मिश्रण जरूरी

विशेषज्ञ के अनुसार, जब भी पौधे को नए गमले में लगाया जाए, तो मिट्टी तैयार करते समय पोषक तत्वों का संतुलन जरूरी है। इसमें ऑर्गेनिक खाद के साथ DAP, पोटाश और नीम आधारित तत्व मिलाने से पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं और कीटों से भी सुरक्षा मिलती है।

तुरंत धूप में न रखें

नर्सरी से लाए गए पौधे को सीधे तेज धूप में रखना सही नहीं है। नई जगह पर आने के बाद पौधे को थोड़ा समय चाहिए होता है ताकि वह वातावरण के अनुसार खुद को ढाल सके। इसलिए शुरुआत में उसे छांव या हल्की रोशनी वाली जगह पर रखना बेहतर होता है।

पानी देने में न करें जल्दबाजी

अक्सर लोग रोजाना पानी देकर पौधे को नुकसान पहुंचा देते हैं। पौधे को तभी पानी दें जब मिट्टी की ऊपरी परत सूखी लगे। साथ ही, इतना ही पानी दें कि गमले के नीचे से हल्का-सा निकलने लगे। ज्यादा पानी देने से जड़ें खराब हो सकती हैं।

शुरुआत में खाद देने से बचें

नया पौधा पहले से ही पोषक तत्वों के साथ आता है, इसलिए उसे तुरंत खाद देने की जरूरत नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद हल्की ऑर्गेनिक खाद जैसे वर्मी कम्पोस्ट या गोबर की खाद दी जा सकती है।

बार-बार जगह न बदलें

पौधे को एक जगह से दूसरी जगह बार-बार रखने से उसकी ग्रोथ प्रभावित होती है। बेहतर है कि एक सही स्थान तय करके वहीं स्थिर रखें, ताकि पौधा आराम से बढ़ सके। अगर इन आसान बातों का ध्यान रखा जाए, तो नर्सरी से लाया गया पौधा लंबे समय तक स्वस्थ और हरा-भरा बना रह सकता है।

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Karan Panchal28 April 2026 - 6:02 PM
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