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केदारनाथ धाम यात्रा में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, भक्तों में भारी उत्साह

Karan Panchal26 April 2026 - 1:41 PM
1 minute read
Chardham Yatra 2026
केदारनाथ धाम यात्रा में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, भक्तों में भारी उत्साह

Chardham Yatra 2026 : केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में इस वर्ष चारधाम यात्रा ने जोर पकड़ लिया है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और अब तक करीब 1 लाख 24 हजार 782 भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। पहले ही दिन लगभग 38 हजार श्रद्धालुओं ने दर्शन कर एक नया रिकॉर्ड बनाया था।

आवश्यक सुविधाओं की भी बेहतर व्यवस्था

श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस बार विशेष इंतजाम किए हैं। दर्शन व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए टोकन सिस्टम लागू किया गया है, जिससे यात्रियों को बिना लंबी कतारों में लगे आसानी से दर्शन मिल रहे हैं। इसके साथ ही ठहरने, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी बेहतर व्यवस्था की गई है।

केदारनाथ धाम में आरती का शुभारंभ

रुद्रप्रयाग प्रशासन के अनुसार, यात्रा पिछले कुछ दिनों से पूरी तरह व्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है और सभी टीमें लगातार श्रद्धालुओं की सुविधा में जुटी हैं। साथ ही, भैरवनाथ मंदिर के कपाट खुलने के बाद केदारनाथ धाम में शाम की आरती का भी शुभारंभ हो गया है, जिससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव और गहरा हो रहा है।

सभी व्यवस्थाएं सामान्य और सुचारू

केदार सभा के पदाधिकारियों ने भी साफ किया है कि इस समय धाम में सभी व्यवस्थाएं सामान्य और सुचारू हैं। उन्होंने कहा कि कुछ भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। सभी श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे निश्चिंत होकर यात्रा करें।

भगवान बद्री विशाल के किए दर्शन

वहीं, बद्रीनाथ धाम में भी कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पहले तीन दिनों में ही 37,884 भक्तों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। लगातार बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या से पूरे चारधाम यात्रा मार्ग में उत्साह का माहौल बना हुआ है।

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Karan Panchal26 April 2026 - 1:41 PM
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