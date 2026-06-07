वायरल

‘घर में दम घुटता है साहब’… मुंबई में खुले मैदान में रात गुजार रहे मजदूर, वीडियो वायरल

Ajay Yadav7 June 2026 - 8:39 AM
2 minutes read
Viral News :
'घर में दम घुटता है साहब'... मुंबई में खुले मैदान में रात गुजार रहे मजदूर, वीडियो वायरल

Viral News : मुंबई को अक्सर सपनों का शहर कहा जाता है, जहां बेहतर रोजगार और भविष्य की तलाश में हर दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. हालांकि, इस शहर की चमक-दमक के पीछे कई लोगों की कठिन जिंदगी भी छिपी हुई है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मुंबई महानगर क्षेत्र में रहने वाले प्रवासी मजदूरों की जीवन परिस्थितियां दिखाई गई हैं.

यह वायरल वीडियो में भाईंदर ईस्ट के एक खुले मैदान में कई मजदूर रात के समय प्लास्टिक की बोरियां बिछाकर सोते नजर आ रहे हैं. वीडियो को इंस्टाग्राम पर ‘@dk_bhai_gupta_mumbai’ नाम के अकाउंट से साझा किया गया है. इस वि़डियो में देखा जा सकता है कि मजदूर खुले आसमान के नीचे जमीन पर आराम कर रहे हैं. उनके पास न बिस्तर है और न ही कोई अन्य सुविधा.

गर्मी से बचने के लिए मैदान बना सहारा

    वीडियो रिकॉर्ड कर रहा व्यक्ति जब एक मजदूर से पूछता है कि वह घर के बजाय खुले मैदान में क्यों सो रहा है, तो मजदूर बताता है कि कमरे के अंदर अत्यधिक गर्मी होने के कारण वहां रहना मुश्किल हो जाता है. उसके अनुसार, खुले मैदान में हवा मिलने से कुछ राहत मिलती है और नींद भी बेहतर आती है.

    मजदूर ने बताया कि वह और उसके साथी करीब डेढ़ महीने से इसी स्थान पर रात गुजार रहे हैं. वे रोज सुबह करीब चार बजे उठते हैं, अपने कमरों पर जाकर नहाने-धोने और भोजन करने के बाद काम के लिए निकल जाते हैं.

    कम आय में महंगे शहर की चुनौती

    बातचीत के दौरान मजदूर ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और मुंबई में निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ है. उसने कहा कि उसकी मासिक आय लगभग 18 हजार रुपये है. मजदूर के मुताबिक, मुंबई जैसे महंगे शहर में सीमित आय के साथ जीवनयापन करना काफी चुनौतीपूर्ण है.

    वीडियो पर बंटी लोगों की राय

    वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ यूजर्स मजदूरों की परिस्थितियों पर चिंता और सहानुभूति जता रहे हैं, जबकि कुछ ने आलोचनात्मक टिप्पणियां भी की हैं. वहीं कई लोगों का कहना है कि महानगरों में बढ़ते खर्च और ऊंचे किराए के कारण कम आय वाले श्रमिकों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है.

    ये भी पढ़ें- ‘पेड्डी’ में जाह्नवी का लुक बना बहस का मुद्दा, कपड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल

    Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

    Ajay Yadav7 June 2026 - 8:39 AM
    2 minutes read

    Related Articles

    Photo of वंदे भारत vs हाइड्रोजन ट्रेन, जानें स्पीड, डिजाइन और टेक्नोलॉजी में कौन है सबसे बेस्ट

    वंदे भारत vs हाइड्रोजन ट्रेन, जानें स्पीड, डिजाइन और टेक्नोलॉजी में कौन है सबसे बेस्ट

    29 May 2026 - 6:52 PM
    Photo of ऑफिस में हुआ मजेदार प्रैंक! ‘प्रसाद’ पीते ही सहकर्मी रह गए हैरान, वीडियो वायरल

    ऑफिस में हुआ मजेदार प्रैंक! ‘प्रसाद’ पीते ही सहकर्मी रह गए हैरान, वीडियो वायरल

    27 May 2026 - 6:40 PM
    Photo of ऋषिकेश में खोया विदेशी महिला का बैग, उत्तराखंड पुलिस ने लौटाई मुस्कान, लगाया गले

    ऋषिकेश में खोया विदेशी महिला का बैग, उत्तराखंड पुलिस ने लौटाई मुस्कान, लगाया गले

    25 May 2026 - 7:56 PM
    Photo of ‘नौकरी मिलेगी तो क्या होगा…’ थाने में रील बनाना महिला पुलिसकर्मी को पड़ा भारी, हुई सस्पेंड

    ‘नौकरी मिलेगी तो क्या होगा…’ थाने में रील बनाना महिला पुलिसकर्मी को पड़ा भारी, हुई सस्पेंड

    24 May 2026 - 8:59 AM
    Photo of Gen-Z स्टूडेंट ने आंसर शीट में लिखा “BTW, Abt, Kinda”, टीचर भी हैरान

    Gen-Z स्टूडेंट ने आंसर शीट में लिखा “BTW, Abt, Kinda”, टीचर भी हैरान

    21 May 2026 - 6:59 PM
    Photo of 700 किलो के विशाल भैंसे ने इंटरनेट पर मचाई धूम, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

    700 किलो के विशाल भैंसे ने इंटरनेट पर मचाई धूम, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

    18 May 2026 - 6:09 PM
    Photo of सहारनपुर में शर्मनाक हरकत, थूक लगाकर तंदूरी रोटी बनाते कर्मचारी का वीडियो वायरल

    सहारनपुर में शर्मनाक हरकत, थूक लगाकर तंदूरी रोटी बनाते कर्मचारी का वीडियो वायरल

    16 May 2026 - 2:58 PM
    Photo of ट्रेन के नीचे गिरा दुपट्टा, मदद के लिए ट्रैक पर उतर गया शख्स, इंडोनेशियाई महिला ने शेयर किया वीडियो

    ट्रेन के नीचे गिरा दुपट्टा, मदद के लिए ट्रैक पर उतर गया शख्स, इंडोनेशियाई महिला ने शेयर किया वीडियो

    15 May 2026 - 11:01 AM
    Photo of बाहर ATM का बोर्ड, अंदर बाल काटता नाई, वीडियो देख लोग बोले- ये क्या है!

    बाहर ATM का बोर्ड, अंदर बाल काटता नाई, वीडियो देख लोग बोले- ये क्या है!

    11 May 2026 - 5:41 PM
    Photo of आधुनिक फ्लैट्स में लग्जरी तो है, लेकिन अकेलापन भी बढ़ा, वायरल वीडियो में दावा

    आधुनिक फ्लैट्स में लग्जरी तो है, लेकिन अकेलापन भी बढ़ा, वायरल वीडियो में दावा

    8 May 2026 - 6:56 PM
    Back to top button