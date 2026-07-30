Skoda Slavia Facelift 2026 : स्कोडा ऑटो भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रिय मिडसाइज सेडान स्लाविया का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी अगले महीने 2026 स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट को पेश कर सकती है। नए अपडेट के साथ आने वाली यह सेडान होंडा सिटी, फॉक्सवैगन वर्टस और हुंडई वरना जैसी कारों को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है।

मॉडल के मुकाबले ज्यादा आधुनिक नजर

नई स्लाविया फेसलिफ्ट में डिजाइन से लेकर फीचर्स तक कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें नया फ्रंट डिजाइन, अपडेटेड ग्रिल, एलईडी लाइटिंग एलिमेंट्स और कई कॉस्मेटिक अपडेट मिलने की उम्मीद है। कंपनी का फोकस कार को ज्यादा प्रीमियम और आकर्षक लुक देने पर रहेगा, जिससे यह मौजूदा मॉडल के मुकाबले ज्यादा आधुनिक नजर आएगी।

फ्रंट और रियर बंपर के साथ अलॉय व्हील्स

रिपोर्ट्स और टेस्ट म्यूल्स से सामने आई संभावित जानकारी के अनुसार, नई स्लाविया में नई डिजाइन वाली ग्रिल दी जा सकती है, जिसमें इंटीग्रेटेड लाइटिंग एलिमेंट्स शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अपडेटेड एलईडी हेडलैंप, नए डिजाइन के टेललैंप, बदले हुए फ्रंट और रियर बंपर के साथ नए अलॉय व्हील्स भी देखने को मिल सकते हैं।

6 एयरबैग और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम

इंटीरियर की बात करें तो 2026 स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट का केबिन पहले से ज्यादा प्रीमियम हो सकता है। हालांकि डैशबोर्ड लेआउट में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन इसमें स्कोडा कुशाक की तरह बड़ा 10.25 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसके अलावा नई सीट अपहोल्स्ट्री, फ्रंट पार्किंग सेंसर और पहले से मौजूद सेफ्टी फीचर्स जैसे 6 एयरबैग और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम को बरकरार रखा जा सकता है।

नई स्लाविया में कंफर्ट और टेक्नोलॉजी से जुड़े कई फीचर्स मिलने की संभावना है। यह भी चर्चा है कि कंपनी इसमें कुशाक की तरह रियर सीट मसाज फंक्शन जैसे फीचर को शामिल कर सकती है, हालांकि इसकी पुष्टि लॉन्च के समय ही होगी।

150 HP वाला 1.5 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन

मैकेनिकल बदलावों की बात करें तो स्लाविया फेसलिफ्ट में मौजूदा इंजन विकल्प जारी रह सकते हैं। इसमें 115 हॉर्सपावर वाला 1.0 लीटर TSI पेट्रोल इंजन और 150 हॉर्सपावर वाला 1.5 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है।

TSI इंजन के साथ 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स

सबसे बड़ा अपडेट ट्रांसमिशन में देखने को मिल सकता है। 1.0 लीटर TSI इंजन के साथ मिलने वाले मौजूदा 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की जगह नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक यूनिट दिया जा सकता है, जिसे हाल ही में कुशाक फेसलिफ्ट में पेश किया गया था। वहीं, 1.5 लीटर TSI इंजन के साथ 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स का विकल्प जारी रहने की संभावना है।

ग्राहकों को ज्यादा प्रीमियम विकल्प

कुल मिलाकर नई स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट में डिजाइन, फीचर्स और ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। यह अपडेटेड सेडान भारतीय मिडसाइज सेडान सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने और ग्राहकों को ज्यादा प्रीमियम विकल्प देने के लिए तैयार है।

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