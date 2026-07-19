Oldest School in India : भारत में शिक्षा की परंपरा सदियों पुरानी रही है। प्राचीन समय में गुरुकुल और पाठशालाएं शिक्षा के मुख्य केंद्र हुआ करती थीं, लेकिन आधुनिक स्कूल प्रणाली की बात करें तो देश में एक ऐसा स्कूल भी मौजूद है, जो पिछले 300 से ज्यादा वर्षों से लगातार संचालित हो रहा है।

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित सेंट जॉर्ज एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल को भारत के सबसे पुराने लगातार चलने वाले स्कूलों में शामिल किया जाता है। इसकी स्थापना साल 1715 में हुई थी। शुरुआत में यह स्कूल नहीं बल्कि मिलिट्री मेल ऑर्फन असायलम के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य मद्रास (अब चेन्नई) में तैनात ब्रिटिश सैनिकों के अनाथ बच्चों को शिक्षा और देखभाल उपलब्ध कराना था।

शिक्षा व्यवस्था में आए बदलावों का गवाह

समय के साथ इस संस्थान में कई बदलाव हुए और यह एक पूर्ण स्कूल के रूप में विकसित हो गया। यह स्कूल ब्रिटिश शासन के दौर, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, 1947 में देश की आजादी और उसके बाद शिक्षा व्यवस्था में आए बदलावों का गवाह रहा है।

1500 से अधिक छात्र कर रहे पढ़ाई

300 वर्षों से ज्यादा पुराना होने के बावजूद यह स्कूल आज भी पूरी तरह सक्रिय है। यहां नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों को शिक्षा दी जाती है। चेन्नई के शेनॉय नगर में स्थित इस स्कूल में वर्तमान समय में 1500 से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं।

पढ़ाई के साथ-साथ खेल आदि पर विशेष ध्यान

इस स्कूल की ऐतिहासिक इमारत और परिसर में मौजूद चैपल भी चेन्नई की विरासत संरचनाओं में शामिल हैं। यहां छात्रों को अंग्रेजी माध्यम से विज्ञान, वाणिज्य, कला सहित कई विषयों की पढ़ाई कराई जाती है। पढ़ाई के साथ-साथ खेल और अन्य गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है।

कई छात्र दे चुके खेलों में योगदान

सेंट जॉर्ज एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल अपनी हॉकी परंपरा के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां से पढ़े कई छात्र राज्य और देश स्तर पर खेलों में अपना योगदान दे चुके हैं।

लंबे शैक्षणिक इतिहास की एक जीवित मिसाल

यह स्कूल केवल शिक्षा का केंद्र ही नहीं, बल्कि भारत के लंबे शैक्षणिक इतिहास की एक जीवित मिसाल भी है। तीन शताब्दियों से अधिक समय तक लगातार शिक्षा देना इसे देश के सबसे खास और ऐतिहासिक शिक्षण संस्थानों में शामिल करता है।

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