Uttarakhand Tourism : अगर आप भीड़भाड़ वाले हिल स्टेशनों से हटकर किसी शांत और खूबसूरत जगह की तलाश कर रहे हैं, जहां प्रकृति के बीच कुछ सुकून के पल बिताए जा सकें, तो उत्तराखंड की परी ताल आपके लिए एक शानदार जगह हो सकती है। नैनीताल जिले में मौजूद यह झील अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, घने जंगलों और रहस्यमयी कहानियों के कारण खास पहचान रखती है। हालांकि नैनीताल को झीलों का शहर कहा जाता है, लेकिन परी ताल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।

चारों तरफ ऊंचे पहाड़, घने जंगल, शांत वातावरण और झरनों की आवाज इस जगह को बेहद खास बना देते हैं। यहां पहुंचने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे आप प्रकृति के बिल्कुल करीब आ गए हों। यही वजह है कि परी ताल को नैनीताल की छिपी हुई खूबसूरत जगहों में शामिल किया जाता है।

परियों से जुड़ी है इस ताल की कहानी

परी ताल को लेकर स्थानीय लोगों के बीच कई सालों से एक लोककथा प्रचलित है। मान्यता है कि पूर्णिमा की रात चांदनी में इस ताल पर परियां उतरती हैं और यहां स्नान करती हैं। इसी मान्यता के कारण इस जगह का नाम परी ताल पड़ा। स्थानीय ग्रामीण आज भी इस कहानी का सम्मान करते हैं और पूर्णिमा के समय यहां जाने या ताल के पानी में उतरने से बचते हैं।

हालांकि इन कहानियों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यही रहस्य इस जगह को पर्यटकों के बीच और आकर्षक बनाता है।

परी ताल तक पहुंचने का रास्ता भी है रोमांचक

परी ताल तक पहुंचना अपने आप में एक एडवेंचर है। नैनीताल से भीमताल-धानाचूली मार्ग होते हुए चाफी गांव पहुंचना पड़ता है। इसके बाद करीब 3 से 5 किलोमीटर का पैदल ट्रेक करना होता है।

यह रास्ता घने जंगलों, चट्टानों और नदी के बीच से होकर गुजरता है। रास्ता थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन प्रकृति प्रेमियों और ट्रेकिंग पसंद करने वालों के लिए यह सफर यादगार बन जाता है।

रास्ते में मिलता है ब्रिटिशकाल का पुराना पुल

परी ताल जाने वाले रास्ते में एक पुराना ब्रिटिशकालीन पुल भी देखने को मिलता है। पत्थरों और लोहे से बना यह पुल आज भी इतिहास की कहानी कहता है। जंगलों के बीच बना यह पुल ट्रेकिंग के अनुभव को और खास बना देता है। पर्यटक यहां रुककर तस्वीरें लेना पसंद करते हैं।

ताल की गहराई आज भी बना हुआ है रहस्य

परी ताल की सबसे खास बात इसकी गहराई को लेकर फैली रहस्यमयी बातें हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज तक इसकी वास्तविक गहराई का पता नहीं लगाया जा सका है। इसी वजह से यह ताल लोगों के लिए जिज्ञासा और रोमांच का केंद्र बना हुआ है।

इसके अलावा स्थानीय लोगों के बीच यह मान्यता भी है कि यहां हर साल कोई न कोई हादसा होता है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इसी वजह से गांव के लोग ताल में नहाने या गहरे पानी में जाने से बचते हैं और पर्यटकों को भी सावधानी बरतने की सलाह देते हैं।

काली चट्टानें भी हैं आकर्षण का केंद्र

परी ताल के आसपास कई काली चट्टानें देखने को मिलती हैं। स्थानीय लोग इन्हें शिलाजीत से जुड़ी चट्टानें मानते हैं और इनके औषधीय गुणों की बात करते हैं। हालांकि इस बारे में वैज्ञानिक पुष्टि अलग विषय है, लेकिन स्थानीय मान्यताओं के कारण इन चट्टानों ने भी इस जगह को खास पहचान दी है।

प्रकृति प्रेमियों के लिए शानदार जगह

ताल के पास बहता खूबसूरत झरना इस जगह की सुंदरता को और बढ़ा देता है। साफ पानी, हरे-भरे जंगल और पहाड़ों का नजारा पर्यटकों को आकर्षित करता है। फोटोग्राफी करने वालों और प्रकृति को करीब से महसूस करने वालों के लिए यह जगह किसी खूबसूरत सपने जैसी लगती है।

गर्मियों के मौसम में यहां घूमने आने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। सोशल मीडिया पर भी परी ताल की खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो काफी पसंद किए जाते हैं।

ताल के पानी में उतरने से बचें पर्यटक

अगर आप भी उत्तराखंड में किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां शांति, रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता एक साथ मिले, तो परी ताल एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यहां पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ती है, लेकिन यहां का नजारा आपकी यात्रा को यादगार बना सकता है। बस ध्यान रखें कि सुरक्षा के लिए ताल के पानी में उतरने से बचें और प्राकृतिक जगहों की सुंदरता को बनाए रखने में सहयोग करें।

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