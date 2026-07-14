Uttar Pradesh

UPSSSC ने शुरू की फ्री OTR सुविधा, जानिए कैसे मिलेगा भविष्य की सभी भर्तियों में फायदा

Karan Panchal14 July 2026 - 6:48 PM
2 minutes read
UPSSSC OTR Registration
UPSSSC ने शुरू की फ्री OTR सुविधा, जानिए कैसे मिलेगा भविष्य की सभी भर्तियों में फायदा

UPSSSC OTR Registration : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 14 जुलाई 2026 से अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) सुविधा शुरू कर दी है। आयोग के अनुसार भविष्य में होने वाली PET और मुख्य परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए OTR नंबर अनिवार्य होगा।

ई-मेल का OTP सत्यापन होगा जरूरी

अभ्यर्थी नया पंजीकरण कर सकते हैं या फिर PET-2025 रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से भी अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान मोबाइल नंबर और ई-मेल का OTP सत्यापन जरूरी होगा। साथ ही नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, पता और हाईस्कूल की शैक्षणिक जानकारी दर्ज करनी होगी। हाल के छह महीने के भीतर की रंगीन फोटो और निर्धारित प्रारूप में हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि OTR नंबर जारी होने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, इसलिए अभ्यर्थियों को सभी जानकारियां सावधानीपूर्वक भरनी होंगी।

निष्पक्षता और तकनीकी दक्षता को बढ़ावा

नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भविष्य में आवेदन करते समय उम्मीदवारों की जानकारी ऑटो-फिल हो जाएगी और हर बार विवरण भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा वर्तमान द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत PET स्कोर तीन वर्ष तक वैध रहेगा और जिन अभ्यर्थियों के पास एक से अधिक वैध PET स्कोर होंगे, वे आवेदन के समय अपने सर्वाधिक अंक वाले स्कोर का उपयोग कर सकेंगे। आयोग का कहना है कि यह पूरी व्यवस्था निःशुल्क है और इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और तकनीकी दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।

जल्द से जल्द पूरा करें अपना OTR

अगर आप UPSSSC की आगामी PET या अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा कर लें, क्योंकि अब यही नंबर भविष्य के सभी आवेदन की आधारशिला होगा।

UPSSSC OTR: बड़ी अपडेट | प्रमुख बिंदु

  • 14 जुलाई 2026 से UPSSSC ने निःशुल्क वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) सुविधा शुरू की।
  • भविष्य की PET और मुख्य परीक्षाओं में आवेदन के लिए OTR नंबर अनिवार्य होगा।
  • अभ्यर्थी नया OTR बना सकते हैं या PET-2025 रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
  • मोबाइल नंबर और ई-मेल का OTP सत्यापन अनिवार्य रहेगा।
  • नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, पता और हाईस्कूल की जानकारी भरनी होगी।
  • 6 महीने के भीतर की रंगीन फोटो और निर्धारित प्रारूप में हस्ताक्षर अपलोड करना होगा।
  • OTR नंबर जारी होने के बाद विवरण में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
  • भविष्य के सभी आवेदन में ऑटो-फिल सुविधा मिलेगी, बार-बार जानकारी नहीं भरनी पड़ेगी।
  • PET स्कोरकार्ड 3 वर्ष तक वैध रहेगा।
  • एक से अधिक वैध PET स्कोर होने पर सर्वाधिक अंक वाले स्कोर का उपयोग किया जा सकेगा।
  • नई व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और तकनीकी दक्षता बढ़ेगी।
  • यह सुविधा सभी नए और PET-2025 अभ्यर्थियों के लिए पूरी तरह निःशुल्क है।

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Karan Panchal14 July 2026 - 6:48 PM
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