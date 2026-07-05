Smartphone Speaker : आज के समय में स्मार्टफोन केवल कॉल करने तक सीमित नहीं रह गए हैं. लोग इन्हीं डिवाइस की मदद से फिल्में देखते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं और रोजमर्रा के कई जरूरी काम भी आसानी से पूरा कर लेते हैं. तकनीक के साथ स्मार्टफोन पहले की तुलना में काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं.

अगर आपने अपने फोन को ध्यान से देखा हो, तो उसके निचले हिस्से में स्पीकर के पास कई छोटे-छोटे छेद दिखाई देते हैं. ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सभी छेद स्पीकर का हिस्सा हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता.

जानिए स्पीकर ग्रिल के पीछे की सच्चाई

जानकारी के मुताबिक, स्मार्टफोन में बने हर छेद का इस्तेमाल स्पीकर से आवाज निकालने के लिए नहीं किया जाता. कई मॉडलों में एक तरफ स्पीकर लगाया जाता है, जबकि दूसरी तरफ माइक्रोफोन, एयर वेंट या अन्य सेंसर दिए जाते हैं. हालांकि, फोन का डिजाइन संतुलित और आकर्षक दिखे, इसके लिए कंपनियां दोनों ओर एक जैसे छेद बना देती हैं. यही वजह है कि देखने में ऐसा लगता है कि दोनों तरफ स्पीकर मौजूद हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता.

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