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iOS 27 में नई Siri होगी पहले से ज्यादा स्मार्ट, ChatGPT और Gemini को देगी टक्कर

Karan Panchal25 July 2026 - 7:52 PM
3 minutes read
iOS 27 Update
iOS 27 में नई Siri होगी पहले से ज्यादा स्मार्ट, ChatGPT और Gemini को देगी टक्कर

iOS 27 Update : Apple अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के नए ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 27 के साथ Siri में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नई Siri सिर्फ वॉइस कमांड सुनने वाली असिस्टेंट नहीं रहेगी, बल्कि यूजर की डिजिटल लाइफ को समझकर एक पर्सनल AI असिस्टेंट की तरह काम करेगी।

Apple के अनुसार, नई Siri ईमेल, मैसेज, फोटो, नोट्स और कैलेंडर जैसी जानकारियों को समझकर यूजर के सवालों के जवाब दे सकेगी। इसका मकसद Siri को ज्यादा उपयोगी और स्मार्ट बनाना है, ताकि यह सिर्फ निर्देशों का पालन करने के बजाय यूजर के संदर्भ को भी समझ सके।

iOS 27 Beta कैसे करें इंस्टॉल?

अगर आप iOS 27 का पब्लिक बीटा वर्जन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

beta.apple.com पर अपने Apple अकाउंट से लॉग इन करें
iPhone की Settings में जाएं
General > Software Update > Beta Updates पर क्लिक करें
iOS 27 Public Beta को चुनकर अपडेट इंस्टॉल करें

हालांकि बीटा वर्जन इस्तेमाल करने से पहले सावधानी जरूरी है। कुछ ऐप्स, खासकर बैंकिंग ऐप्स, बीटा सॉफ्टवेयर में सही तरीके से काम नहीं कर सकते हैं।

यूजर की डिजिटल लाइफ को समझेगी Siri

नई Siri Apple के कई ऐप्स से जानकारी लेकर यूजर की मदद कर सकेगी। उदाहरण के तौर पर, यूजर पिछले हफ्ते की किसी खास जगह की फोटो खोजने, आने वाली फ्लाइट की जानकारी लेने या किसी डॉक्यूमेंट को सही व्यक्ति को भेजने जैसे काम Siri से कर सकेगा।

इससे Siri केवल कमांड लेने वाली सुविधा नहीं रहेगी, बल्कि यूजर की जरूरतों और गतिविधियों को समझने वाली AI असिस्टेंट बन जाएगी।

स्क्रीन पर दिख रही चीजों को पहचान सकेगी

नई Siri में स्क्रीन समझने की क्षमता भी जोड़ी जा सकती है। अगर यूजर YouTube पर कोई रेसिपी देख रहा है, तो Siri वीडियो में मौजूद सामग्री को पहचानकर उसे Notes ऐप में सेव करने में मदद कर सकती है।

ChatGPT जैसा नया इंटरफेस

Apple Siri को एक नए चैट इंटरफेस के साथ पेश करने की तैयारी कर रहा है। इसमें बातचीत का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और AI द्वारा तैयार की गई फाइलों को भी एक्सेस किया जा सकेगा। iCloud की मदद से यह जानकारी दूसरे Apple डिवाइस पर भी उपलब्ध हो सकती है।

प्राइवेसी पर Apple का फोकस

Apple का कहना है कि AI फीचर्स के दौरान यूजर की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कंपनी के मुताबिक, बड़े AI प्रोसेसिंग कार्य प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट के जरिए किए जाएंगे और डेटा को एन्क्रिप्टेड रखा जाएगा।

किन iPhone मॉडल में मिलेगी AI Siri?

नई AI Siri केवल उन iPhone मॉडल्स पर उपलब्ध होगी जिनमें Apple Intelligence का सपोर्ट है।

इनमें शामिल हैं:

iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 16 सीरीज
iPhone 17 सीरीज

हालांकि iOS 27 पुराने iPhone मॉडल्स के लिए भी उपलब्ध हो सकता है, लेकिन उनमें AI आधारित Siri फीचर्स नहीं मिलेंगे।

क्या AI Siri के लिए iPhone 18 खरीदना जरूरी है?

सिर्फ नई Siri के लिए iPhone 18 खरीदने की जरूरत नहीं होगी। iPhone 16 और iPhone 17 सीरीज में भी यूजर्स को लगभग पूरा AI अनुभव मिल सकता है।

हालांकि iPhone 18 Pro में बेहतर कैमरा, ज्यादा रैम और नई तकनीक वाली चिप मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में iPhone 18 की शुरुआती कीमत करीब 1 लाख रुपये हो सकती है।

कुल मिलाकर Apple का लक्ष्य Siri को एक साधारण वॉइस असिस्टेंट से बदलकर एक स्मार्ट AI साथी बनाना है, जो यूजर की जरूरतों को समझकर काम कर सके।

ये भी पढ़ें- CJP ने खत्म किया आंदोलन, सरकार से बातचीत के बाद तीनों मांगें पूरी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा

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Karan Panchal25 July 2026 - 7:52 PM
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