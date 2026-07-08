न मंडी की टेंशन, न मौसम का डर! इस फसल से किसान कमा रहे लाखों रुपये

Lemongrass Farming Tips : खेती में बढ़ती लागत, मौसम की अनिश्चितता और फसलों के सही दाम न मिलने की वजह से कई किसान परेशान हैं। पारंपरिक फसलों में मेहनत ज्यादा और मुनाफा सीमित होने के कारण अब किसान ऐसी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं, जिनमें कम खर्च और बेहतर कमाई की संभावना हो। ऐसी ही एक फसल है लेमनग्रास यानी नींबू घास, जिसकी खेती किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प बनकर उभर रही है।

परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, साबुन और हर्बल उत्पाद

लेमनग्रास एक औषधीय और सुगंधित पौधा है। इसकी खास बात यह है कि इसे बेचने के लिए किसानों को सामान्य फसलों की तरह मंडियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, साबुन और हर्बल उत्पाद बनाने वाली कंपनियां इसकी मांग करती हैं। यही वजह है कि कई जगहों पर किसान इसे कम जोखिम वाली खेती के तौर पर अपना रहे हैं।

इस कारण से पशु भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाते

इस फसल की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन की जरूरत नहीं होती। कम पानी वाली, बंजर या ऐसी जमीन जहां दूसरी फसलों की पैदावार मुश्किल होती है, वहां भी लेमनग्रास की खेती की जा सकती है। इसके पौधों से निकलने वाली नींबू जैसी खुशबू के कारण पशु भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाते, जिससे खेत की सुरक्षा पर अतिरिक्त खर्च कम हो जाता है।

तेल ही किसानों की कमाई का मुख्य जरिया

लेमनग्रास की एक बार रोपाई करने के बाद कई वर्षों तक उत्पादन लिया जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में इसकी फसल से साल में कई बार कटाई की जा सकती है। इसकी पत्तियों से निकलने वाला तेल ही किसानों की कमाई का मुख्य जरिया बनता है।

सीधे कंपनियों या खरीदारों को बेच सकते हैं

लेमनग्रास ऑयल की मांग बाजार में लगातार बनी रहती है। इसका इस्तेमाल परफ्यूम, साबुन, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक उत्पाद, हर्बल चाय और कई अन्य चीजों के निर्माण में किया जाता है। किसान इसकी पत्तियों से तेल निकालकर सीधे कंपनियों या खरीदारों को बेच सकते हैं।

किसान अच्छी आमदनी कर सकते हैं हासिल

एक एकड़ में लेमनग्रास की खेती शुरू करने में शुरुआती खर्च लगभग 15 से 20 हजार रुपये तक आ सकता है। वहीं, सही प्रबंधन, उत्पादन और बाजार की उपलब्धता के आधार पर किसान इससे अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं। कई किसान इस फसल से सालाना लाखों रुपये तक की कमाई का दावा करते हैं।

लेमनग्रास खेती किसानों के लिए अतिरिक्त आय

हालांकि खेती शुरू करने से पहले किसानों को अपने क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी की स्थिति, बाजार और बिक्री के विकल्पों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए। सही योजना और तकनीक के साथ लेमनग्रास खेती किसानों के लिए अतिरिक्त आय का मजबूत साधन बन सकती है।

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