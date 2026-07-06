Delhi NCRHaryanaराष्ट्रीय

राजीव चौक पर जाम से मिलेगी राहत, NHAI के नए प्लान से वाहन चालकों की टेंशन खत्म, डिटेल में पढ़ें

Karan Panchal6 July 2026 - 3:02 PM
2 minutes read
Rajiv Chawk NHAI Project
राजीव चौक पर जाम से मिलेगी राहत, NHAI के नए प्लान से वाहन चालकों की टेंशन खत्म, डिटेल में पढ़ें

Rajiv Chawk NHAI Project : भारतीय राजमार्ग प्रधिकरण (NHAI) ने राजीव चौक को ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्त करने के लिए एक डिजाइन तैयार किया है, जिसके तहत दो एलिवेटेड रैंप बनाए जाने की योजना है।

पहला रैंप दिल्ली-गुरूग्राम एक्सप्रेसवे को गुरूग्राम-सोहना हाईवे से जोड़ेगा, जबकि दूसरा रैंप गुरुग्राम-सोहना हाईवे से दिल्ली गुरूग्राम एक्सप्रेसवे की ओर बनाया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा उन वाहन चालकों को मिलेगा जो दिल्ली दिशा से आकर सोहना की ओर जाना चाहते हैं।

एलिवेटेड रैंप से आसान रास्ता

इस एलिवेटेड रैंप के जरिए वाहन सीधे गुरूग्राम-सोहना हाईवे पर पहुंच सकेंगे। इसी तरह सोहना की तरफ आने वाले जिन वाहनों को जयपुर या दिल्ली जाना है, वे बिना किसी रुकावट के सीधे दिल्ली-गुरूग्राम एक्सप्रेसवे पर चढ़ सकेंगे। साइबर सिटी क्षेत्र के कई चौराहे भारी ट्रैफिक दबाव झेल रहे है, और राजीव चौक इसमे प्रमुख है। चूंकि इस चौक से शहर के लगभग हर इलाके के लिए वाहन उपलब्ध हो जाते है, इसलिए यहां चौबीसों घंटे वाहनों का भारी दबाव बना रहता है।

आधा घंटा जाम में बीतता है सफर

नतीजतन, चौक से गुजरने में जहां अधिकतम आधे से एक मिनट का समय लगना चाहिए, वहीं 25 से 30 मिनट लग जाते है, और कई बार यह देरी एक घंटे तक पहुंच जाती है। इस समस्या को हल करने के लिए दोनों दिशाओं में एलिवेटेड रैंप बनाने की योजना तैयार की गई है।

दिल्ली-गुरूग्राम एक्सप्रेसवे से गुरूग्राम-सोहना हाईवे की ओर बनने वाला रैंप ताऊ देवीलाल स्टेडियम के रास्ते होते हुए गुजरेगा। वहीं, गुरूग्राम-सोहना हाईवे से दिल्ली-गुरूग्राम एक्सप्रेसवे की ओर बनने वाली रैंप के लिए बीएसएनएल की जमीन की जरूरत होगी, और जानकारी के अनुसार बीएसएनएल इस जमीन को देने के लिए सहमत हो गया है।

रैंप का नया डिजाइन फाइनल

इसी को ध्यान में रखते हुए आगे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। परियोजना का डिजाइन पूरा हो चुका है, और अब लागत का आकलन तैयार करके टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। NHAI के परियोजना निर्देशक योगेश तिलक का कहना है कि एलविटेड रैंप बनाने के लिए डिजाइन तैयार कर लिया गया है। अब जल्द ही आगे की कार्यवाही तेज होगी। प्रयास है कि जितनी जल्द हो जमीनी स्तर पर काम शुरू हो जाए।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का उपयोग बढ़ेगा

गुरुग्राम-सोहना हाईवे आगे चलकर गांव अलीपुर के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ता है, फिर भी कई लोग इस हाईवे का इस्तेमाल करने से बचते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह राजीव चौक पर लगने वाला जाम है। एलिवेटेड रैंप बनने के बाद जाम की समस्या खत्म हो जाएगी, जिससे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का उपयोग बढ़ेगा। अभी हालात यह हैं कि राजीव चौक से अलीपुर तक पहुंचने में लगता है, उससे कहीं ज्यादा समय अकेले राजीव चौक पार करने में लग जाता है। पीक ऑवर के दौरान यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है।

NHAI के पूर्व तकनीकी सलाहकार जे.एस सुहाग का कहना है कि जब केंद्र और राज्य दोनों में एक ही पार्टी की सरकार है, तो किसी भी परियोजना पर काम शुरू होने में देरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि स्थानीय अधिकारी इस दिशा में सक्रियता से कदम उठाएं।

ये भी पढ़ें- Mumbai Chawl Collapse : मानखुर्द में दर्दनाक हादसा, चॉल ढहने से छह की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal6 July 2026 - 3:02 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of राजा रघुवंशी मर्डर केस की जानकारी सर्च कर रही थी सिया, मोबाइल हिस्ट्री से खुलासा

राजा रघुवंशी मर्डर केस की जानकारी सर्च कर रही थी सिया, मोबाइल हिस्ट्री से खुलासा

6 July 2026 - 12:48 PM
Photo of दिल्ली-NCR में आज बारिश की संभावना, 50 किमी/घंटा तक चलेंगी तेज हवाएं

दिल्ली-NCR में आज बारिश की संभावना, 50 किमी/घंटा तक चलेंगी तेज हवाएं

6 July 2026 - 7:33 AM
Photo of ईरान में ट्रंप को लेकर भड़की भीड़, अंतिम संस्कार में खुलेआम दी गई जान से मारने की धमकी

ईरान में ट्रंप को लेकर भड़की भीड़, अंतिम संस्कार में खुलेआम दी गई जान से मारने की धमकी

5 July 2026 - 4:40 PM
Photo of आतंकी नेटवर्क पर सरकार का शिकंजा, TRF, लश्कर समेत जैश से जुड़े 23 लोग आतंकवादी घोषित

आतंकी नेटवर्क पर सरकार का शिकंजा, TRF, लश्कर समेत जैश से जुड़े 23 लोग आतंकवादी घोषित

5 July 2026 - 3:54 PM
Photo of Telegram पर सरकार का बड़ा एक्शन, फिल्में और वेब सीरीज देखना पड़ेगा भारी, तीन दिनों में दूसरा नोटिस

Telegram पर सरकार का बड़ा एक्शन, फिल्में और वेब सीरीज देखना पड़ेगा भारी, तीन दिनों में दूसरा नोटिस

5 July 2026 - 2:25 PM
Photo of तल्हा सईद संभालेगा लश्कर-ए-तैयबा की कमान, भारत के खिलाफ रच रहा साजिश, हाफिज सईद से है रिलेशन

तल्हा सईद संभालेगा लश्कर-ए-तैयबा की कमान, भारत के खिलाफ रच रहा साजिश, हाफिज सईद से है रिलेशन

5 July 2026 - 1:32 PM
Photo of दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नकली डॉक्यूमेंट गिरोह का पर्दाफाश, 20 रुपए में आधार 15 में वोटर ID, असली से मिलता-जुलता

दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नकली डॉक्यूमेंट गिरोह का पर्दाफाश, 20 रुपए में आधार 15 में वोटर ID, असली से मिलता-जुलता

5 July 2026 - 12:50 PM
Photo of महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड में बारिश का कहर, लोगों के घरों तक पहुंचा पानी, सड़कों पर नाव, मौसम विभाग का अलर्ट

महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड में बारिश का कहर, लोगों के घरों तक पहुंचा पानी, सड़कों पर नाव, मौसम विभाग का अलर्ट

5 July 2026 - 11:48 AM
Photo of महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में भी एनर्जी ड्रिंक पर बैन की मांग तेज, जानिए पूरा मामला

महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में भी एनर्जी ड्रिंक पर बैन की मांग तेज, जानिए पूरा मामला

5 July 2026 - 11:13 AM
Photo of बहादुरगढ़ में बड़ा एनकाउंटर: 1-1 लाख के दो इनामी बदमाश ढेर, पुलिसकर्मी भी घायल

बहादुरगढ़ में बड़ा एनकाउंटर: 1-1 लाख के दो इनामी बदमाश ढेर, पुलिसकर्मी भी घायल

5 July 2026 - 8:04 AM
Back to top button