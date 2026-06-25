Agriculture Career in Canada : कनाडा में भारतीय छात्र आमतौर पर कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, बिजनेस और डेटा एनालिटिक्स जैसे लोकप्रिय कोर्सों की ओर रुख करते हैं। इसके पीछे बेहतर करियर अवसर, ऊंची सैलरी और परमानेंट रेजिडेंसी (PR) की संभावना प्रमुख कारण हैं। हालांकि, इसी बीच एक ऐसा सेक्टर तेजी से उभर रहा है जिस पर भारतीय छात्रों का ध्यान अभी भी कम है- एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर।

खेती-बाड़ी सेक्टर में बढ़ती मांग और स्टाफ की भारी कमी

कनाडा का एग्री-फूड सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह सेक्टर GDP में 150 बिलियन डॉलर से अधिक का योगदान देता है और लाखों लोगों को रोजगार देता है।

इसके बावजूद इस क्षेत्र में लगातार श्रमिकों की कमी बनी हुई है। अनुमान है कि 2030 तक इस सेक्टर में एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों की कमी हो सकती है। कई कंपनियां अपनी खाली नौकरियां भरने में असमर्थ हैं, जबकि कुछ को स्थानीय स्तर पर आवेदन तक नहीं मिलते।

विदेशी वर्कर्स पर बढ़ती निर्भरता

आंकड़ों के मुताबिक, कनाडा में एग्रीकल्चर सेक्टर में विदेशी श्रमिकों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है और यह करीब 17% तक पहुंच चुकी है। 2017 से 2024 के बीच विदेशी वर्कर्स की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है।

इसके अलावा, इस क्षेत्र में कार्यरत बड़ी संख्या में लोग रिटायरमेंट की उम्र के करीब हैं, जिससे आने वाले वर्षों में स्टाफ की कमी और बढ़ने की संभावना है।

सरकार की इमिग्रेशन पॉलिसी में एग्रीकल्चर को प्राथमिकता

कनाडा सरकार ने एग्रीकल्चर को इमिग्रेशन की प्राथमिक प्राथमिकताओं में शामिल किया है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में कामगारों की कमी को दूर करना है।

एग्रीकल्चर से जुड़े कोर्स करने पर पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) पाने की संभावना बढ़ जाती है

एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में एग्री-फूड सेक्टर के उम्मीदवारों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है

कई प्रांतीय नॉमिनी प्रोग्राम (PNP) में भी खेती और फूड प्रोसेसिंग को इन-डिमांड सूची में रखा गया है

रूरल और अटलांटिक इमिग्रेशन जैसे कार्यक्रमों में भी एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए PR के रास्ते खुले हैं

भारतीय छात्रों के लिए क्यों है यह बेहतर विकल्प

भारतीय छात्र अभी भी सीमित कोर्सों की ओर ही ज्यादा आकर्षित होते हैं, जबकि एग्रीकल्चर, एग्रीबिजनेस और फूड साइंस जैसे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा कम है और अवसर अधिक हैं।

इन कोर्सों में न सिर्फ नौकरी की संभावना बेहतर है, बल्कि PR पाने के रास्ते भी अपेक्षाकृत आसान माने जाते हैं। यही वजह है कि यह सेक्टर धीरे-धीरे भारतीय छात्रों के लिए एक मजबूत विकल्प बनता जा रहा है।

कनाडा में उपलब्ध प्रमुख एग्रीकल्चर कोर्स

एग्रीकल्चर और एग्री-बिजनेस मैनेजमेंट

क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट

प्रिसिजन एग्रीकल्चर और एग्री-टेक्नोलॉजी

ग्रीनहाउस और हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी

फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी

एनिमल साइंस और लाइवस्टॉक प्रोडक्शन

फार्म एंड रैंच मैनेजमेंट

एग्रीकल्चर इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी

सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंटल साइंस

टेक्नोलॉजी से जुड़कर बदल रही है खेती की तस्वीर

आज कनाडा की खेती पारंपरिक तरीके तक सीमित नहीं रही। यहां GPS आधारित ट्रैक्टर, ड्रोन से फसल मॉनिटरिंग, AI आधारित उत्पादन अनुमान और ऑटोमेटेड ग्रीनहाउस जैसी तकनीकों का उपयोग बढ़ रहा है। इस वजह से आईटी, डेटा और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले छात्रों के लिए भी यह सेक्टर नए अवसर खोल रहा है।

निष्कर्ष

कनाडा का एग्रीकल्चर सेक्टर धीरे-धीरे एक बड़े करियर और इमिग्रेशन अवसर के रूप में उभर रहा है। कम प्रतिस्पर्धा, बढ़ती मांग और सरकारी समर्थन के कारण यह क्षेत्र आने वाले वर्षों में भारतीय छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बन सकता है।

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