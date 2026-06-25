खेत-खलिहानशिक्षा

कनाडा में एग्रीकल्चर बना नया अवसर, भारतीय छात्रों के लिए PR और नौकरी का मजबूत रास्ता

Karan Panchal25 June 2026 - 6:39 PM
2 minutes read
Agriculture Career in Canada
कनाडा में एग्रीकल्चर बना नया अवसर, भारतीय छात्रों के लिए PR और नौकरी का मजबूत रास्ता

Agriculture Career in Canada : कनाडा में भारतीय छात्र आमतौर पर कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, बिजनेस और डेटा एनालिटिक्स जैसे लोकप्रिय कोर्सों की ओर रुख करते हैं। इसके पीछे बेहतर करियर अवसर, ऊंची सैलरी और परमानेंट रेजिडेंसी (PR) की संभावना प्रमुख कारण हैं। हालांकि, इसी बीच एक ऐसा सेक्टर तेजी से उभर रहा है जिस पर भारतीय छात्रों का ध्यान अभी भी कम है- एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर।

खेती-बाड़ी सेक्टर में बढ़ती मांग और स्टाफ की भारी कमी

कनाडा का एग्री-फूड सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह सेक्टर GDP में 150 बिलियन डॉलर से अधिक का योगदान देता है और लाखों लोगों को रोजगार देता है।

इसके बावजूद इस क्षेत्र में लगातार श्रमिकों की कमी बनी हुई है। अनुमान है कि 2030 तक इस सेक्टर में एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों की कमी हो सकती है। कई कंपनियां अपनी खाली नौकरियां भरने में असमर्थ हैं, जबकि कुछ को स्थानीय स्तर पर आवेदन तक नहीं मिलते।

विदेशी वर्कर्स पर बढ़ती निर्भरता

आंकड़ों के मुताबिक, कनाडा में एग्रीकल्चर सेक्टर में विदेशी श्रमिकों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है और यह करीब 17% तक पहुंच चुकी है। 2017 से 2024 के बीच विदेशी वर्कर्स की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है।

इसके अलावा, इस क्षेत्र में कार्यरत बड़ी संख्या में लोग रिटायरमेंट की उम्र के करीब हैं, जिससे आने वाले वर्षों में स्टाफ की कमी और बढ़ने की संभावना है।

सरकार की इमिग्रेशन पॉलिसी में एग्रीकल्चर को प्राथमिकता

कनाडा सरकार ने एग्रीकल्चर को इमिग्रेशन की प्राथमिक प्राथमिकताओं में शामिल किया है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में कामगारों की कमी को दूर करना है।

एग्रीकल्चर से जुड़े कोर्स करने पर पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) पाने की संभावना बढ़ जाती है
एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में एग्री-फूड सेक्टर के उम्मीदवारों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है
कई प्रांतीय नॉमिनी प्रोग्राम (PNP) में भी खेती और फूड प्रोसेसिंग को इन-डिमांड सूची में रखा गया है
रूरल और अटलांटिक इमिग्रेशन जैसे कार्यक्रमों में भी एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए PR के रास्ते खुले हैं
भारतीय छात्रों के लिए क्यों है यह बेहतर विकल्प

भारतीय छात्र अभी भी सीमित कोर्सों की ओर ही ज्यादा आकर्षित होते हैं, जबकि एग्रीकल्चर, एग्रीबिजनेस और फूड साइंस जैसे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा कम है और अवसर अधिक हैं।

इन कोर्सों में न सिर्फ नौकरी की संभावना बेहतर है, बल्कि PR पाने के रास्ते भी अपेक्षाकृत आसान माने जाते हैं। यही वजह है कि यह सेक्टर धीरे-धीरे भारतीय छात्रों के लिए एक मजबूत विकल्प बनता जा रहा है।

कनाडा में उपलब्ध प्रमुख एग्रीकल्चर कोर्स
एग्रीकल्चर और एग्री-बिजनेस मैनेजमेंट
क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट
प्रिसिजन एग्रीकल्चर और एग्री-टेक्नोलॉजी
ग्रीनहाउस और हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी
फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी
एनिमल साइंस और लाइवस्टॉक प्रोडक्शन
फार्म एंड रैंच मैनेजमेंट
एग्रीकल्चर इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंटल साइंस
टेक्नोलॉजी से जुड़कर बदल रही है खेती की तस्वीर

आज कनाडा की खेती पारंपरिक तरीके तक सीमित नहीं रही। यहां GPS आधारित ट्रैक्टर, ड्रोन से फसल मॉनिटरिंग, AI आधारित उत्पादन अनुमान और ऑटोमेटेड ग्रीनहाउस जैसी तकनीकों का उपयोग बढ़ रहा है। इस वजह से आईटी, डेटा और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले छात्रों के लिए भी यह सेक्टर नए अवसर खोल रहा है।

निष्कर्ष

कनाडा का एग्रीकल्चर सेक्टर धीरे-धीरे एक बड़े करियर और इमिग्रेशन अवसर के रूप में उभर रहा है। कम प्रतिस्पर्धा, बढ़ती मांग और सरकारी समर्थन के कारण यह क्षेत्र आने वाले वर्षों में भारतीय छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बन सकता है।

ये भी पढ़ें- पंजाब से देहरादून निहंग सिखों का कूच, कर्णप्रयाग विवाद के बाद सुरक्षा कड़ी, बॉर्डर पर भारी फोर्स तैनात

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal25 June 2026 - 6:39 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of राजस्थान PTET 2026 का रिजल्ट जारी, बीएड कॉलेजों में जल्द शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया

राजस्थान PTET 2026 का रिजल्ट जारी, बीएड कॉलेजों में जल्द शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया

25 June 2026 - 12:12 PM
Photo of खेती में क्रांति की तैयारी, पंजाब में ‘जीवित मिट्टी मिशन’ से आएगा बदलाव, मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए बड़ा प्लान

खेती में क्रांति की तैयारी, पंजाब में ‘जीवित मिट्टी मिशन’ से आएगा बदलाव, मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए बड़ा प्लान

24 June 2026 - 11:23 AM
Photo of CBSE Result 2026 : मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे? CBSE जल्द जारी करेगा री-इवैल्यूएशन का परिणाम

CBSE Result 2026 : मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे? CBSE जल्द जारी करेगा री-इवैल्यूएशन का परिणाम

21 June 2026 - 6:54 PM
Photo of विद्यार्थियों को बेहतर विश्वविद्यालयों, मजबूत बुनियादी ढांचे और शिक्षा में बड़े निवेश की आवश्यकता- सीएम मान

विद्यार्थियों को बेहतर विश्वविद्यालयों, मजबूत बुनियादी ढांचे और शिक्षा में बड़े निवेश की आवश्यकता- सीएम मान

21 June 2026 - 11:22 AM
Photo of पेपर लीक विवाद के बाद कड़ी सुरक्षा, CISF की निगरानी में केंद्रों तक पहुंचे प्रश्नपत्र

पेपर लीक विवाद के बाद कड़ी सुरक्षा, CISF की निगरानी में केंद्रों तक पहुंचे प्रश्नपत्र

21 June 2026 - 9:57 AM
Photo of DU BTech Admission 2026 : 24 जून से शुरू होगा सीट अलॉटमेंट, छात्रों का इंतजार खत्म

DU BTech Admission 2026 : 24 जून से शुरू होगा सीट अलॉटमेंट, छात्रों का इंतजार खत्म

18 June 2026 - 5:55 PM
Photo of NEET की तैयारी कर रही 18 वर्षीय छात्रा ने किया सुसाइड, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

NEET की तैयारी कर रही 18 वर्षीय छात्रा ने किया सुसाइड, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

17 June 2026 - 3:03 PM
Photo of सीकर में एक और नीट छात्र ने खुद से रोकी अपनी सांसें, एक महीने में दो छात्रों ने की आत्महत्या

सीकर में एक और नीट छात्र ने खुद से रोकी अपनी सांसें, एक महीने में दो छात्रों ने की आत्महत्या

16 June 2026 - 5:06 PM
Photo of “खान सर और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक ने मेरे भाई की हत्या करवाई है” रौशन आनंद का बड़ा आरोप

“खान सर और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक ने मेरे भाई की हत्या करवाई है” रौशन आनंद का बड़ा आरोप

15 June 2026 - 3:56 PM
Photo of घनौर में किसान मिलनी का आयोजन, प्रभावित किसानों को मुआवजे के चेक वितरित

घनौर में किसान मिलनी का आयोजन, प्रभावित किसानों को मुआवजे के चेक वितरित

10 June 2026 - 2:54 PM
Back to top button