India vs Sri Lanka Test Series : भारतीय क्रिकेट टीम के लिए श्रीलंका दौरे से पहले अच्छी खबर सामने आई है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और अब वह अगस्त में होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे।

बीसीसीआई के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बुमराह का फिटनेस टेस्ट हुआ, जिसमें उन्हें सफल घोषित किया गया। इससे पहले श्रीलंका सीरीज के लिए उनका चयन फिटनेस के आधार पर किया गया था। अब फिटनेस क्लीयर होने के बाद उनके खेलने का रास्ता साफ हो गया है।

दोनों टेस्ट मैचों में रहेंगे उपलब्ध

बुमराह हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे, जिसके कारण वह लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में नहीं खेल पाए थे। हालांकि अब वह पूरी तरह फिट हैं और श्रीलंका के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचों में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे।

दोनों टेस्ट मैचों की सीरीज का हिस्सा

बीसीसीआई के एक अधिकारी के मुताबिक, बुमराह ने चोट से पूरी तरह उबरने के बाद फिटनेस से जुड़े सभी जरूरी टेस्ट पास कर लिए हैं। उम्मीद है कि वह श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दोनों टेस्ट मैचों की सीरीज का हिस्सा होंगे।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए यह सीरीज भारत के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचने के लिए बचे हुए मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करना होगा। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ 2-0 की जीत टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी।

वाशिंगटन सुंदर नहीं बन पाएंगे हिस्सा

वहीं, चोट के कारण तेज गेंदबाज हर्षित राणा और ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी पहले ही इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर भी मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे।

तीन मैचों की सीरीज 3-0 से जीती

भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मुकाबला 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में आयोजित होगा। भारतीय टीम ने इससे पहले साल 2017 में श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेली थी, जहां विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने तीन मैचों की सीरीज 3-0 से जीती थी। अब शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करती है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी।

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