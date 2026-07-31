Punjab

कैबिनेट मंत्री ने दिए भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश, बागवानी विभाग के कार्यों की प्रगति का लिया जायजा

Karan Panchal31 July 2026 - 12:12 PM
1 minute read
Horticulture Development
कैबिनेट मंत्री ने दिए भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश, बागवानी विभाग के कार्यों की प्रगति का लिया जायजा

Horticulture Development : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में हर आवश्यक कदम उठाया जा रहा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बागवानी, स्वतंत्रता सेनानी एवं रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने आज चंडीगढ़ में बागवानी विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विभाग में चल रही भर्ती प्रक्रिया को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बागवानों को समय पर मिल सकेंगी बेहतर सेवाएं

मोहिंदर भगत ने कहा कि विभाग में आवश्यक स्टाफ उपलब्ध होने से सरकार की जनकल्याण योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा तथा बागवानों को समय पर बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संपन्न किया जाए।

महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी

बैठक के दौरान सचिव बागवानी अरशदीप सिंह थिंद तथा निदेशक बागवानी मनीष कुमार ने कैबिनेट मंत्री को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों, विकास कार्यों एवं अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ

कैबिनेट मंत्री ने विभाग की परियोजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को बागवानी क्षेत्र से जोड़ने तथा सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए उनसे निरंतर संपर्क बनाए रखा जाए।

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Karan Panchal31 July 2026 - 12:12 PM
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