Delhi NCRHaryanaराष्ट्रीय

किसान आंदोलन फिर गरमाया, दिल्ली कूच से बॉर्डर पर बवाल, हरियाणा में सख्ती, सिंघु बॉर्डर पर 4 किमी जाम

Karan Panchal21 July 2026 - 3:42 PM
2 minutes read
Student Farmers Protest
किसान आंदोलन फिर गरमाया, दिल्ली कूच से बॉर्डर पर बवाल, हरियाणा में सख्ती, सिंघु बॉर्डर पर 4 किमी जाम

Student Farmers Protest : सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) को जंतर-मंतर (धरना स्थल) से उठाए जाने के बाद से छात्र आंदोलन पहले से अधिक एक्टिव हो गया है। जिसके बाद से CJP प्रमुख अभिजीत दीपके ने आंदोलन का कमान संभाल ली है। बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के संसद घेराव और किसानों की महापंचायत को देखते हुए हरियाणा, दिल्ली और यूपी, पंजाब से लगे बॉर्डरों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कई जिलों में किसान नेताओं और CJP समर्थकों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है।

बता दें कि किसानों ने भारत-अमेरिका फ्री ट्रेड डील के खिलाफ राजधानी दिल्ली में महापंचायत का आह्वान किया है। जिसका अधिक असर झज्जर, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सोनीपत, करनाल, रोहतक समेत 12 जिलों में देखने को मिल रहा है। वहीं शंभू बॉर्डर पर धारा 163 लागू कर दी गई है, जोकि 27 जुलाई तक रहेगी। ऐसे में 5 या उससे ज्यादा लोगों के इक्ट्टठा होने पर रोक लगा दी गई है।

जांच के बाद मिलेगी दिल्ली में एंट्री

हरियाणा पुलिस वज्र वाहन तैनात कर वाहनों की सघन जांच कर रही है। सोनीपत के कुंडली-सिंघु बॉर्डर पर करीब 4 किमी लंबा जाम लगा है। जांच के बाद ही दिल्ली में एंट्री दी जाएगी। वहीं हिसार एरिया में दिल्ली पुलिस ने बहादुरगढ़-द्वारका बाईपास पर बैरिकेड लगा दिए है। निजी वाहन सख्त चेकिंग के बाद ही पास हो रहे हैं।

भाजपा के खिलाफ की नारेबाजी

महेंद्रगढ़ के कनीना मंडी सरकारी स्कूल की छात्राओं ने सोनम वांगचुक के समर्थन और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। इसका वीडियो सामने आने के बाद उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट के आधार पर प्रिंसिपल नरेश कुमार को सस्पेंड कर दिया।

30 किसानों को हिरासत में लिया

कुरुक्षेत्र में प्राइवेट बस से दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने ज्योतिसर चौकी के पास लगे नाके पर रोक लिया। बस में करीब 30 किसान थे, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनमें भारतीय किसान यूनियन पिहोवा के प्रवक्ता प्रिंस वड़ैच भी शामिल है।

ये भी पढ़ें- ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ का बड़ा असर, 135 मरीजों को मिला 2.71 करोड़ का कैशलेस हार्ट ट्रीटमेंट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal21 July 2026 - 3:42 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of ‘कल जो हुआ वो बहुत…’, संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, दिखाया अतीत का आईना

‘कल जो हुआ वो बहुत…’, संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, दिखाया अतीत का आईना

21 July 2026 - 3:25 PM
Photo of CJP प्रोटेस्ट पर राहुल गांधी बोले- पीएम मोदी छात्रों से माफी मांगें, खामोश क्यों हैं?

CJP प्रोटेस्ट पर राहुल गांधी बोले- पीएम मोदी छात्रों से माफी मांगें, खामोश क्यों हैं?

21 July 2026 - 2:38 PM
Photo of NEET पेपर लीक पर पहली बार बोले पीएम मोदी, कहा- युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे

NEET पेपर लीक पर पहली बार बोले पीएम मोदी, कहा- युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे

21 July 2026 - 2:19 PM
Photo of यूक्रेन में भारतीयों की मौत पर भारत सख्त, रूस के हमले की कड़ी निंदा

यूक्रेन में भारतीयों की मौत पर भारत सख्त, रूस के हमले की कड़ी निंदा

21 July 2026 - 1:11 PM
Photo of सिक्किम NHPC टनल हादसा: मीथेन गैस विस्फोट में 8 मजदूरों की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका

सिक्किम NHPC टनल हादसा: मीथेन गैस विस्फोट में 8 मजदूरों की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका

21 July 2026 - 12:23 PM
Photo of जंतर-मंतर प्रदर्शन के समर्थन में उतरीं सोनाक्षी सिन्हा, पुलिस कार्रवाई पर जताई नाराजगी

जंतर-मंतर प्रदर्शन के समर्थन में उतरीं सोनाक्षी सिन्हा, पुलिस कार्रवाई पर जताई नाराजगी

21 July 2026 - 11:50 AM
Photo of भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसानों का दिल्ली कूच, शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसानों का दिल्ली कूच, शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी

21 July 2026 - 10:00 AM
Photo of CJP के जंतर-मंतर प्रदर्शन के बीच संसद भवन के रास्तों पर दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

CJP के जंतर-मंतर प्रदर्शन के बीच संसद भवन के रास्तों पर दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

21 July 2026 - 8:52 AM
Photo of अरविंद केजरीवाल ने छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध किया, सरकार से की बातचीत की अपील

अरविंद केजरीवाल ने छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध किया, सरकार से की बातचीत की अपील

21 July 2026 - 8:29 AM
Photo of CJP के ‘चलो संसद’ मार्च के बीच अभिजीत दीपके हिरासत में होने का दावा

CJP के ‘चलो संसद’ मार्च के बीच अभिजीत दीपके हिरासत में होने का दावा

20 July 2026 - 3:39 PM
Back to top button