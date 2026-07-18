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पहाड़ों से मैदानों तक बारिश का असर, नदियां उफान पर… यूपी समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी

Karan Panchal18 July 2026 - 1:25 PM
2 minutes read
Heavy Rainfall
पहाड़ों से मैदानों तक बारिश का असर, नदियां उफान पर… यूपी समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी

Heavy Rainfall : पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखाई देने लगा है। भारी बारिश के कारण कई राज्यों में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कहीं बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं तो कहीं भूस्खलन से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में आने वाले दिनों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है।

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते पानी को देखते हुए गंगा आरती का स्थान बदल दिया गया है। अब ललिता घाट पर होने वाली गंगा आरती घाट की सीढ़ियों के ऊपर सुरक्षित जगह पर कराई जा रही है। वहीं, प्रयागराज के संगम क्षेत्र में भी लोगों को नदी से दूर रहने की अपील की जा रही है।

झांसी में बारिश से 7 डिग्री गिरा तापमान

उत्तर प्रदेश के झांसी में थोड़ी देर की तेज बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। करीब 15 मिनट की बारिश के बाद तापमान में लगभग 7 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। लोगों को गर्मी से राहत मिली और मौसम सुहावना हो गया।

मध्य प्रदेश के 44 जिलों में बारिश का अलर्ट

मध्य प्रदेश में भी मानसून सक्रिय होने लगा है। भोपाल और इंदौर समेत राज्य के 44 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है।

राजस्थान में मानसून कमजोर, सामान्य से कम बारिश

राजस्थान में फिलहाल मानसून की रफ्तार धीमी बनी हुई है। राज्य में अब तक सामान्य से करीब 21 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि, मौसम में बदलाव के साथ कुछ इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है।

बंगाल की खाड़ी और राजस्थान के सिस्टम से बढ़ेगी बारिश

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव वाले क्षेत्र और राजस्थान में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के कारण आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इसका असर कई राज्यों में देखने को मिल सकता है।

अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा

अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण हालात गंभीर बने हुए हैं। अपर सुबनसिरी जिले के कई इलाकों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं।

पिछले 24 घंटे में गिबा, निलिंग, चेतम और दापोरिजो सर्किल के करीब 35 गांव प्रभावित हुए हैं। राज्य में बाढ़ और बारिश से अब तक 1.13 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं।

जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा

जम्मू-कश्मीर में भी भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद सलाल बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर सावधानी बरतने की अपील की है।

कुल मिलाकर, पहाड़ों में हो रही भारी बारिश का असर अब नदियों और मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है।

ये भी पढ़ें- भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की नई उड़ान, Vikram-1 ने श्रीहरिकोटा से भरी उड़ान, जानें क्यों खास है मिशन

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Karan Panchal18 July 2026 - 1:25 PM
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