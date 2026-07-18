Meerut Snake Murder Case : मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में पहले जिस मौत को सांप के डसने का मामला माना जा रहा था, उसने पुलिस जांच में चौंकाने वाला मोड़ ले लिया. पुलिस का दावा है कि युवक की हत्या एक सुनियोजित साजिश के तहत की गई, जिसमें उसकी पत्नी, उसके प्रेमी और दो अन्य लोगों की भूमिका सामने आई है.

मृतक अतुल पंवार ग्राम भंडोरा के रहने वाले थे. वह अपनी पत्नी दामिनी के साथ हस्तिनापुर के रामलीला मैदान स्थित कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल का संचालन करते थे. दोनों ने वर्ष 2019 में प्रेम विवाह किया था.

शुक्रवार सुबह दामिनी अपने पति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची और बताया कि उन्हें सांप ने काट लिया है. डॉक्टरों ने अतुल को मृत घोषित कर दिया. मौके पर अतुल के बिस्तर में एक सांप भी मिला, जिसके बाद पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

दूध में मिलाई गईं नींद की गोलियां

जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल और तकनीकी साक्ष्यों की पड़ताल की. इसमें स्कूल के ड्राइवर तुषार उर्फ निक्की से दामिनी के लगातार संपर्क सामने आए. पूछताछ में तुषार ने बताया कि दामिनी के साथ उसके प्रेम संबंध थे और दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी.

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार रात अतुल को दूध में अधिक मात्रा में नींद की गोलियां दी गईं. इसके बाद तुषार ने सोनू और उदय की मदद से जहरीले सांप को कमरे में लाकर कंबल में छोड़ दिया, जिससे सांप ने अतुल को डस लिया.

बीमा राशि के लिए रची गई थी साजिश

जांच में यह भी सामने आया कि अतुल के नाम करीब 20 लाख रुपये का बीमा था. आरोपियों ने बीमा राशि मिलने के बाद सहयोगियों को पांच लाख रुपये देने का वादा किया था. पुलिस के अनुसार, करीब 20 दिन पहले अतुल की कार से टक्कर मारकर हत्या की कोशिश भी की गई थी, लेकिन वह बच गए थे.

मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने बताया कि तकनीकी सर्विलांस और आरोपियों के मोबाइल से मिले साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले का खुलासा हुआ है. बरामद सांप को परीक्षण के लिए भेजा गया है और मामले में आगे की जांच जारी है.

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