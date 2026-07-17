Skin Care Tips : गर्मी और बारिश के मौसम में पसीना, नमी और उमस के कारण त्वचा से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ जाती हैं। इनमें जांघों के बीच रगड़ लगने से होने वाले रैशेज, खुजली और जलन की समस्या काफी आम है। खासकर ज्यादा वजन वाले लोगों में यह परेशानी अधिक देखने को मिलती है। महिलाओं में यह समस्या ज्यादा होती है, लेकिन कई बार वे इसके बारे में खुलकर बात नहीं कर पातीं।

जांघों के अंदरूनी हिस्से में लगातार रगड़ लगने से त्वचा लाल हो सकती है, जलन होने लगती है और कई बार दर्दनाक घाव भी बन सकते हैं। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह समस्या बढ़ सकती है।

त्वचा विशेषज्ञों के मुताबिक, सही देखभाल और कुछ आसान उपायों को अपनाकर इस परेशानी से बचा जा सकता है।

जांघों में रगड़ क्यों लगती है?

जांघों के अंदरूनी हिस्से की त्वचा जब बार-बार आपस में रगड़ खाती है या कपड़ों से घर्षण होता है, तो वहां जलन और रैश की समस्या शुरू हो जाती है।

गर्मी और बारिश के मौसम में पसीना ज्यादा आने से त्वचा नम हो जाती है। इससे त्वचा ज्यादा संवेदनशील हो जाती है और रगड़ लगने पर परेशानी बढ़ जाती है। तंग या सिंथेटिक कपड़े भी इस समस्या को बढ़ा सकते हैं।

जांघों में रैश के मुख्य लक्षण

जांघों में रगड़ लगने पर कुछ सामान्य लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे:

त्वचा का लाल होना

जलन और खुजली होना

त्वचा का छिल जाना

लगातार परेशानी महसूस होना

प्रभावित हिस्से से अजीब गंध आना

अगर खुजली, दर्द या जलन लंबे समय तक बनी रहती है तो यह संक्रमण का संकेत भी हो सकता है।

जांघों की रगड़ से बचने के आसान उपाय

आरामदायक कपड़े पहनें

हल्के, ढीले और पसीना सोखने वाले कपड़ों का इस्तेमाल करें। बहुत टाइट कपड़ों से बचें।

लंबे इनरवियर का इस्तेमाल करें

गर्मी के मौसम में ऐसे इनरवियर पहन सकते हैं जो जांघों के बीच सीधी रगड़ को कम करें।

त्वचा को सूखा रखें

पसीना आने के बाद प्रभावित हिस्से को साफ और सूखा रखना जरूरी है।

तेज खुशबू वाले प्रोडक्ट से बचें

परफ्यूम वाले पाउडर या मॉइस्चराइजर कई बार जलन को बढ़ा सकते हैं।

बैरियर क्रीम का इस्तेमाल करें

घर्षण कम करने के लिए डॉक्टर की सलाह से जिंक ऑक्साइड जैसी बैरियर क्रीम का उपयोग किया जा सकता है।

जलन होने पर ठंडी सिकाई करें

रगड़ के कारण होने वाली जलन को कम करने के लिए प्रभावित जगह पर थोड़ी देर ठंडी पट्टी या बर्फ की सिकाई मददगार हो सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि थोड़ी सी सावधानी और सही स्किन केयर रूटीन अपनाकर गर्मी और बारिश के मौसम में जांघों की रगड़ और रैशेज की समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है।

Disclaimer: यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी डाइट, फिटनेस प्रोग्राम या स्वास्थ्य उपाय को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

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