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क्या आपके बच्चे की हाइट रुक गई है? रोज की ये 5 गलतियां बन सकती हैं बड़ी वजह

Karan Panchal12 July 2026 - 6:38 PM
2 minutes read
Height Growth
क्या आपके बच्चे की हाइट रुक गई है? रोज की ये 5 गलतियां बन सकती हैं बड़ी वजह

Height Growth : अक्सर माता-पिता अपने बच्चों की लंबाई को लेकर चिंता करते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि बच्चे की उम्र बढ़ रही है, लेकिन उसकी हाइट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। विशेषज्ञों के अनुसार, इसके पीछे केवल आनुवंशिक कारण ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की कुछ आदतें भी जिम्मेदार हो सकती हैं।

विशेषज्ञ बताते हैं कि बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए पर्याप्त और समय पर नींद बेहद जरूरी है। देर रात तक जागने या कम सोने से शरीर में ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जिसका सीधा असर लंबाई पर पड़ता है। इसलिए बच्चों को समय पर सोने और पर्याप्त नींद लेने की आदत डालनी चाहिए।

हार्मोन संतुलन हो सकता है प्रभावित

इसके अलावा, जरूरत से ज्यादा मीठी और प्रोसेस्ड चीजें खाना भी बच्चों की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। पैकेट वाले जूस, मीठे पेय और अधिक शक्कर वाले खाद्य पदार्थ शरीर के हार्मोन संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। बच्चों की डाइट में ताजे और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देना बेहतर होता है।

शरीर में विटामिन-डी की पर्याप्त मात्रा

कई माता-पिता यह मानते हैं कि सिर्फ अधिक दूध पिलाने से बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी और उसकी लंबाई तेजी से बढ़ेगी। हालांकि, शरीर में विटामिन-डी की पर्याप्त मात्रा भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना कैल्शियम का सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से विटामिन-डी की जांच और पूर्ति करानी चाहिए।

Video देखने के लिए क्लिक करें- https://www.instagram.com/reel/DaQAu49zqTk/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

ग्रोथ और सेहत दोनों के लिए फायदेमंद

बच्चों के शारीरिक विकास के लिए नियमित खेलकूद और शारीरिक गतिविधियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आजकल कई बच्चे अपना अधिक समय मोबाइल, टीवी और अन्य स्क्रीन के सामने बिताते हैं, जिससे उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। रोजाना दौड़ना, खेलना और आउटडोर गतिविधियों में हिस्सा लेना उनकी ग्रोथ और सेहत दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवनशैली बच्चों के बेहतर शारीरिक विकास और लंबाई बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

Disclaimer : यह जानकारी सामान्य जागरूकता और विशेषज्ञों द्वारा साझा की गई सलाह पर आधारित है। बच्चों की लंबाई और शारीरिक विकास कई कारकों जैसे आनुवंशिकता, पोषण, हार्मोनल संतुलन और स्वास्थ्य स्थितियों पर निर्भर करता है। यदि आपके बच्चे की ग्रोथ को लेकर कोई चिंता है, तो किसी योग्य बाल रोग विशेषज्ञ या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। किसी भी उपचार, दवा या सप्लीमेंट की शुरुआत डॉक्टर की सलाह के बिना न करें।

ये भी पढ़ें- जानिए Hazard Light का क्या काम है, कब और कैसे करें इसका इस्तेमाल, ज्यादातर लोग नहीं जानते सही तरीका

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Karan Panchal12 July 2026 - 6:38 PM
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