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Renault Duster खरीदने का प्लान? 2 लाख डाउन पेमेंट पर जानें कितनी बनेगी EMI और कितना देना होगा लोन

Karan Panchal9 July 2026 - 6:33 PM
2 minutes read
Auto News
Renault Duster खरीदने का प्लान? 2 लाख डाउन पेमेंट पर जानें कितनी बनेगी EMI और कितना देना होगा लोन

Auto News : भारतीय ऑटो बाजार में Renault Duster अपनी दमदार डिजाइन और SUV सेगमेंट में मजबूत पहचान के लिए जानी जाती है। कंपनी ने नई Duster को आधुनिक फीचर्स, बेहतर डिजाइन और टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये रखी गई है।

अगर आप Renault Duster खरीदना चाहते हैं और पूरी रकम एक साथ भुगतान करने के बजाय फाइनेंस कराना चाहते हैं, तो आपके लिए लोन और EMI का हिसाब जानना जरूरी है। खासकर अगर आप इस SUV के बेस मॉडल को 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट के साथ खरीदते हैं तो आपकी मासिक किस्त कितनी बनेगी, यह समझना आसान हो जाएगा।

रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और अन्य शुल्क शामिल

Renault Duster के बेस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये है। हालांकि, गाड़ी की ऑन-रोड कीमत शहर के अनुसार अलग हो सकती है, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और अन्य शुल्क शामिल होते हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में इस SUV की ऑन-रोड कीमत करीब 12.28 लाख रुपये तक पहुंच सकती है।

अगर ग्राहक 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करता है तो उसे करीब 10.28 लाख रुपये का कार लोन लेना होगा। बैंक की ब्याज दर और लोन अवधि के आधार पर EMI में बदलाव हो सकता है।

5 साल के लोन पर कितनी होगी EMI?

अगर 10.28 लाख रुपये का लोन 9 फीसदी सालाना ब्याज दर पर 5 साल के लिए लिया जाता है तो हर महीने लगभग 21,341 रुपये की EMI देनी होगी।

6 साल के लोन पर EMI का हिसाब

अगर लोन की अवधि बढ़ाकर 6 साल कर दी जाए तो 9 फीसदी ब्याज दर के हिसाब से मासिक किस्त करीब 18,532 रुपये हो सकती है।

7 साल के लोन पर कितनी बनेगी किस्त?

वहीं, 7 साल की अवधि के लिए लोन लेने पर EMI घटकर करीब 16,541 रुपये प्रति माह हो सकती है। हालांकि वास्तविक EMI बैंक की ब्याज दर, लोन राशि और ग्राहक की प्रोफाइल के आधार पर कम या ज्यादा हो सकती है।

कार खरीदने से पहले अलग-अलग बैंकों और फाइनेंस कंपनियों के ब्याज दरों और ऑफर्स की तुलना करना बेहतर विकल्प हो सकता है, ताकि कम लागत में बेहतर लोन सुविधा मिल सके।

एक्सटीरियर डिजाइन जैसे अपडेट्स शामिल

नई Renault Duster में कंपनी ने 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया है, जो 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। SUV में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मल्टीपल एयरबैग्स, आधुनिक सेफ्टी फीचर्स और आकर्षक एक्सटीरियर डिजाइन जैसे अपडेट्स शामिल हैं।

नई Duster को उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो दमदार लुक, आधुनिक तकनीक और SUV जैसी मजबूती के साथ एक प्रीमियम ड्राइविंग अनुभव चाहते हैं।

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Karan Panchal9 July 2026 - 6:33 PM
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