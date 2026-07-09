Punjab

हरदीप सिंह मुंडियां ने जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के 52 नव-नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे

Karan Panchal9 July 2026 - 2:35 PM
2 minutes read
Punjab News
हरदीप सिंह मुंडियां ने जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के 52 नव-नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे

Punjab News : पंजाब के जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज विभाग के 52 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पंजाब भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नव-नियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि ये नियुक्तियां न केवल विभाग में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने में सहायक साबित होंगी, बल्कि विभाग की चल रही और नई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इन 52 उम्मीदवारों की भर्ती तरस के आधार पर नौकरी देने संबंधी नीति के तहत की गई है। नियुक्त किए गए उम्मीदवारों में 3 जूनियर नक्शा नवीस, 9 क्लर्क, 31 सेवादार, 1 सफाई सेवक, 7 जूनियर तकनीशियन और 1 हेल्पर तकनीशियन शामिल हैं।

योग्य नौजवानों को रोज़गार के अवसर

हरदीप सिंह मुंडियां ने नव-नियुक्त कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी, लगन और समर्पण के साथ निभाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि पंजाब सरकार लोगों को बेहतर पेयजल और स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ योग्य नौजवानों को रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नई भर्तियों से विभाग की कार्यक्षमता में और सुधार होगा और विकास कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

विभिन्न श्रेणियों में कुल 520 नियुक्तियां

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक मान सरकार ने नौजवानों को 68,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी के तहत जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आज की नियुक्तियों सहित वर्ष 2022 से अब तक विभिन्न श्रेणियों में कुल 520 नियुक्तियां की जा चुकी हैं। इससे पहले की गई 468 नियुक्तियों में 44 उप मंडल इंजीनियर, 97 जूनियर इंजीनियर, 81 जूनियर नक्शा नवीस, 41 क्लर्क, 27 स्टेनोटाइपिस्ट, 25 जूनियर तकनीशियन, 76 हेल्पर टेक्नीकल, 71 सेवादार, 1 चौकीदार और 5 सफाई सेवक शामिल हैं। ये सभी कर्मचारी राज्य के विभिन्न ज़िलों में अपनी सेवाएँ निभा रहे हैं।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि नव-नियुक्त कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को पूरी लगन से निभाते हुए विभाग की प्रगति और जनसेवा को और मज़बूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

ये भी पढ़ें- अमृतसर में 6 हैंड ग्रेनेड और 12 पिस्तौल समेत बीकेआई के 3 गुर्गे गिरफ्तार, हुंडई आई-20 कार भी जब्त

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal9 July 2026 - 2:35 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of अमृतसर में 6 हैंड ग्रेनेड और 12 पिस्तौल समेत बीकेआई के 3 गुर्गे गिरफ्तार, हुंडई आई-20 कार भी जब्त

अमृतसर में 6 हैंड ग्रेनेड और 12 पिस्तौल समेत बीकेआई के 3 गुर्गे गिरफ्तार, हुंडई आई-20 कार भी जब्त

9 July 2026 - 1:40 PM
Photo of संपत्ति विवाद से पेंशन तक हर शिकायत का समाधान, पंजाब सरकार की ‘ऑनलाइन मिलनी’ पर बढ़ा भरोसा

संपत्ति विवाद से पेंशन तक हर शिकायत का समाधान, पंजाब सरकार की ‘ऑनलाइन मिलनी’ पर बढ़ा भरोसा

9 July 2026 - 1:18 PM
Photo of किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, फूलों की खेती पर सरकार दे रही 40% सब्सिडी, जानें कैसे मिलेगा लाभ

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, फूलों की खेती पर सरकार दे रही 40% सब्सिडी, जानें कैसे मिलेगा लाभ

9 July 2026 - 12:46 PM
Photo of नंबरदारों की मांगों पर पंजाब सरकार का बड़ा कदम, स्वास्थ्य कार्ड के लिए मिलेगा विशेष दिन और बढ़ेगा मानदेय

नंबरदारों की मांगों पर पंजाब सरकार का बड़ा कदम, स्वास्थ्य कार्ड के लिए मिलेगा विशेष दिन और बढ़ेगा मानदेय

9 July 2026 - 12:41 PM
Photo of जून में पंजाब विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, रिश्वतखोरी के 6 मामलों में 6 गिरफ्तार

जून में पंजाब विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, रिश्वतखोरी के 6 मामलों में 6 गिरफ्तार

9 July 2026 - 11:51 AM
Photo of 10 हजार की रिश्वत लेते रिकवरी एजेंट को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने किया गिरफ्तार

10 हजार की रिश्वत लेते रिकवरी एजेंट को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने किया गिरफ्तार

9 July 2026 - 11:19 AM
Photo of 20 हजार की रिश्वत लेते सहायक सब-इंस्पेक्टर को विजिलेंस ब्यूरो ने किया गिरफ्तार

20 हजार की रिश्वत लेते सहायक सब-इंस्पेक्टर को विजिलेंस ब्यूरो ने किया गिरफ्तार

9 July 2026 - 10:58 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 168वां दिन: पंजाब पुलिस ने लगभग 1000 स्थानों पर छापेमारी कर 597 लोगों को किया गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 168वां दिन: पंजाब पुलिस ने लगभग 1000 स्थानों पर छापेमारी कर 597 लोगों को किया गिरफ्तार

9 July 2026 - 10:38 AM
Photo of विदेशों में बसे पंजाबियों के लिए बड़ा मौका, 8 जुलाई को सरकार सुनेगी आपकी हर समस्या!

विदेशों में बसे पंजाबियों के लिए बड़ा मौका, 8 जुलाई को सरकार सुनेगी आपकी हर समस्या!

7 July 2026 - 1:57 PM
Photo of हर बच्चे की सुरक्षा के लिए पंजाब सरकार ने ‘सेफ स्कूल वाहन’ अभियान किया तेज- डॉ. बलजीत कौर

हर बच्चे की सुरक्षा के लिए पंजाब सरकार ने ‘सेफ स्कूल वाहन’ अभियान किया तेज- डॉ. बलजीत कौर

7 July 2026 - 1:37 PM
Back to top button