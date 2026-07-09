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20 हजार की रिश्वत लेते सहायक सब-इंस्पेक्टर को विजिलेंस ब्यूरो ने किया गिरफ्तार

Ajay Yadav9 July 2026 - 10:58 AM
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Punjab News :
20 हजार की रिश्वत लेते सहायक सब-इंस्पेक्टर को विजिलेंस ब्यूरो ने किया गिरफ्तार

Punjab News : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान जिला बठिंडा के थाना तलवंडी साबो में तैनात सहायक सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) बलजीत सिंह को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.

यह जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को गांव बीड़ तलाब, जिला बठिंडा के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है.

एफआईआर के लिए 50 हजार की मांग

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता के रिश्तेदार और दूसरी पक्ष, जो शिकायतकर्ता के रिश्तेदार की जमीन पर खेती कर रहे थे, के बीच मारपीट हुई थी. इस झगड़े में शिकायतकर्ता के रिश्तेदार को चोटें आईं, जिसके बाद उसे इलाज के लिए एम्स बठिंडा में भर्ती कराया गया. एएसआई बलजीत सिंह घायलों के बयान दर्ज करने के लिए अस्पताल पहुंचा था.

प्रवक्ता ने आगे बताया कि शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी अधिकारी ने मौके पर ही 2,000 रुपये की शुरुआती रिश्वत ली थी. बाद में जब शिकायतकर्ता ने मामले की प्रगति के बारे में जानकारी ली, तो आरोपी एएसआई ने हमलावरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की.

रिश्वत मांगने की बातचीत रिकॉर्ड

शिकायतकर्ता ने आरोपी पुलिस अधिकारी को बताया कि उसके पास केवल 10,000 रुपये हैं, लेकिन आरोपी एएसआई ने उसे शेष राशि की व्यवस्था करने के लिए कहा. शिकायतकर्ता ने कुछ दिनों का समय मांगा और इस दौरान रिश्वत मांगने से संबंधित पूरी बातचीत रिकॉर्ड भी कर ली.

अवैध रिश्वत देने से इनकार करते हुए शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो रेंज बठिंडा से संपर्क किया. शिकायत की जांच के बाद विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में आरोपी एएसआई को शिकायतकर्ता से 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध विजिलेंस ब्यूरो थाना बठिंडा में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की आगे की जांच जारी है.

ये भी पढ़ें – दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश और तेज हवाओं से मिली गर्मी से राहत

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Ajay Yadav9 July 2026 - 10:58 AM
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