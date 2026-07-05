Haryanaराज्य

बहादुरगढ़ में बड़ा एनकाउंटर: 1-1 लाख के दो इनामी बदमाश ढेर, पुलिसकर्मी भी घायल

Ajay Yadav5 July 2026 - 8:04 AM
1 minute read
Bahadurgarh Encounter :
बहादुरगढ़ में बड़ा एनकाउंटर: 1-1 लाख के दो इनामी बदमाश ढेर, पुलिसकर्मी भी घायल

Bahadurgarh Encounter : हरियाणा के बहादुरगढ़ में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो इनामी आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया. दोनों की पहचान हिसार निवासी प्रवेश और हिमांशु के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, दोनों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित था और वे हांसी में जिम संचालक कपिल की दिनदहाड़े हत्या के मामले में वांछित चल रहे थे.

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई. इनपुट मिला था कि दोनों आरोपी हथियारों से लैस होकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में बहादुरगढ़ क्षेत्र में मौजूद हैं. सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ की टीम ने संयुक्त अभियान शुरू किया.

जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों की मौत

ऑपरेशन के दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच आमना-सामना हो गया. इसके बाद दोनों ओर से गोलियां चलीं. आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में प्रवेश और हिमांशु गोली लगने से घायल हो गए. वहीं मुठभेड़ के दौरान एक पुलिस अधिकारी भी घायल हुआ, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. बाद में इलाज के दौरान दोनों आरोपियों की मौत हो गई, जबकि घायल पुलिसकर्मी का उपचार जारी है.

जिम संचालक हत्याकांड में थे वांछित

पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए थे. इनके खिलाफ हांसी सिटी थाने में एफआईआर नंबर 379/2026 दर्ज है. मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था. यह केस हांसी में जिम संचालक कपिल की दिनदहाड़े हत्या से जुड़ा है, जिसके बाद से दोनों फरार चल रहे थे.

पुलिस का कहना है कि गुप्त सूचना के आधार पर समय रहते कार्रवाई की गई. संयुक्त ऑपरेशन के दौरान दोनों वांछित आरोपियों को ढेर कर दिया गया. फिलहाल पूरे मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.

ये भी पढ़ें – दिल्ली में ISI के निर्देश पर काम करने वाले 4 आतंकी गिरफ्तार, बड़े हमले की थी तैयारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav5 July 2026 - 8:04 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of नोएडा में घरों में चोरी करने वाले दो शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी का सामान, नकदी और बाइक बरामद

नोएडा में घरों में चोरी करने वाले दो शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी का सामान, नकदी और बाइक बरामद

4 July 2026 - 9:18 PM
Photo of मशरूम उत्पादन इकाई लगाने पर 80 हजार रुपये तक की सब्सिडी देगी पंजाब सरकार

मशरूम उत्पादन इकाई लगाने पर 80 हजार रुपये तक की सब्सिडी देगी पंजाब सरकार

4 July 2026 - 3:34 PM
Photo of पंजाब-उज्बेकिस्तान व्यापार साझेदारी की दिशा में बड़ा कदम, खाद्य आयोग ने बढ़ाया रणनीतिक संपर्क

पंजाब-उज्बेकिस्तान व्यापार साझेदारी की दिशा में बड़ा कदम, खाद्य आयोग ने बढ़ाया रणनीतिक संपर्क

4 July 2026 - 11:39 AM
Photo of राम मंदिर चंदा चोरी मामला: केजरीवाल का बड़ा आरोप, एसआईटी और एफआईआर को फर्जी बताया

राम मंदिर चंदा चोरी मामला: केजरीवाल का बड़ा आरोप, एसआईटी और एफआईआर को फर्जी बताया

4 July 2026 - 11:04 AM
Photo of काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट पर अचानक चली PAC जवान की कार्बाइन, CCTV में कैद हुई पूरी घटना, 3 लोग घायल

काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट पर अचानक चली PAC जवान की कार्बाइन, CCTV में कैद हुई पूरी घटना, 3 लोग घायल

4 July 2026 - 10:29 AM
Photo of पंजाब सरकार ने ‘एल्डरलाइन 14567’ के जरिए बुजुर्गों की सहायता व्यवस्था को और सशक्त किया

पंजाब सरकार ने ‘एल्डरलाइन 14567’ के जरिए बुजुर्गों की सहायता व्यवस्था को और सशक्त किया

4 July 2026 - 10:01 AM
Photo of आगरा मर्डर: पेंशन के विवाद ने खोल दिया 46 दिन पुराना हत्या का राज, पुलिस जांच में हुआ बड़ा खुलासा

आगरा मर्डर: पेंशन के विवाद ने खोल दिया 46 दिन पुराना हत्या का राज, पुलिस जांच में हुआ बड़ा खुलासा

4 July 2026 - 9:38 AM
Photo of UP में आज झमाझम बारिश का अलर्ट, कई जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

UP में आज झमाझम बारिश का अलर्ट, कई जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

4 July 2026 - 8:48 AM
Photo of मोदी सरकार के लिए पूरा देश प्रयोगशाला, लोगों पर जबरदस्ती थोप रही 20 फीसद इथेनॉल मिला पेट्रोल- केजरीवाल

मोदी सरकार के लिए पूरा देश प्रयोगशाला, लोगों पर जबरदस्ती थोप रही 20 फीसद इथेनॉल मिला पेट्रोल- केजरीवाल

3 July 2026 - 6:01 PM
Photo of लिव-इन पार्टनर निकला शादीशुदा, बहस के बाद महिला को आग लगाने का आरोप

लिव-इन पार्टनर निकला शादीशुदा, बहस के बाद महिला को आग लगाने का आरोप

3 July 2026 - 2:55 PM
Back to top button