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गैस सिलेंडर की कीमतों पर बड़ा अपडेट, जानिए घरेलू और कमर्शियल LPG के नए रेट

Ajay Yadav4 July 2026 - 12:44 PM
1 minute read
LPG Cylinder Price Today :
गैस सिलेंडर की कीमतों पर बड़ा अपडेट, जानिए घरेलू और कमर्शियल LPG के नए रेट

LPG Cylinder Price Today : जुलाई महीने की शुरुआत के साथ तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें लागू कर दी हैं. इस बार घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग अपडेट सामने आया है. 1 जुलाई 2026 से लागू नई दरों में घरेलू सिलेंडर की कीमतें पहले जैसी ही रखी गई हैं, जबकि कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों को बड़ी राहत मिली है.

14 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में इस महीने भी कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी देशभर में घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल पुराने रेट पर ही गैस सिलेंडर मिलेगा. हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां कीमतों की समीक्षा करती हैं, लेकिन इस बार घरेलू ग्राहकों के लिए दरें स्थिर रखी गई हैं.

कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में कटौती

वहीं, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए राहत की खबर है. 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में ₹183.50 तक की कटौती की गई है. नई दरों के अनुसार, राजधानी दिल्ली में अब 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर ₹2,930 में उपलब्ध होगा.

हर महीने की पहली तारीख को नई कीमतें जारी

एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में LPG के दाम, डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर, परिवहन लागत और सरकारी नीतियों के आधार पर तय की जाती हैं. इसी वजह से तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को नई कीमतें जारी करती हैं.

अगर आप अपने शहर में घरेलू या कमर्शियल LPG सिलेंडर की ताजा कीमत जानना चाहते हैं, तो इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें – दिल्ली में ISI के निर्देश पर काम करने वाले 4 आतंकी गिरफ्तार, बड़े हमले की थी तैयारी

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Ajay Yadav4 July 2026 - 12:44 PM
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