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युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या, परिजनों को फोन पर सुनाई चीखें, वजह चौंकाने वाली

Shanti Kumari29 June 2026 - 7:29 PM
2 minutes read
Vishal Murder

Haryana Crime News : हरियाणा के सोनीपत से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां मेरठ (उत्तर प्रदेश) के खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव खंदावली के रहने वाले 26 वर्षीय विशाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। विशाल पिछले चार साल से सोनीपत के राई इलाके की एक बेसन कंपनी में काम करता था और जठेड़ी गांव में किराए पर कमरा लेकर रह रहा था। उसी के पड़ोस में ओमवीर नाम का व्यक्ति भी सपरिवार किराए पर रहता था। दोनों परिवारों में अच्छे संबंध थे, लेकिन मार्च महीने से ओमवीर को शक था कि विशाल और उसकी पत्नी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसी रंजिश और शक के चलते इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया।

पिता को फोन कर सुनाई बेटे की मौत की लाइव चीखें

मृतक के पिता शिव कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शनिवार रात करीब 8:00 बजे उनके मोबाइल पर एक खौफनाक कॉल आई। फोन करने वाले युवक (अनुज उर्फ तनुज) ने बेहद क्रूरता दिखाते हुए कहा, “हम तेरे बेटे को जान से मार रहे हैं, आकर इसकी लाश उठा ले जाना।” शिव कुमार ने बताया कि फोन पर उन्हें अपने बेटे विशाल की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वे बेबस थे और कुछ नहीं कर सके।

खेत में खून से लथपथ मिला शव, आरोपी के पिता ने ही दी पुलिस को सूचना

घटना के बाद आरोपी तनुज के पिता ओमवीर ने खुद राई थाने पहुंचकर पुलिस को वारदात की जानकारी दी। उसने बताया कि उसके बेटे तनुज ने विशाल को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मार डाला है और उसका शव खेत में पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने जठेड़ी-राठधाना रोड पर मैक्स हाइट मेट्रो व्यू के सामने एक खेत से विशाल का लहूलुहान शव बरामद किया।

एफएसएल (FSL) टीम की जांच और सबूतों की बरामदगी

मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) के प्रभारी डॉ. रवि ने अपनी टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। टीम ने मौके से खून से सनी मिट्टी और शव से कुछ ही दूरी पर पड़े दो बांस के डंडे (जिन्हें हत्या में इस्तेमाल किया गया था) बरामद कर पुलिस को सौंप दिए हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी तनुज उर्फ अनुज और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है।

शादी की चल रही थीं तैयारियां, अब परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

विशाल की मौत की खबर सुनते ही उसके पैतृक गांव खंदावली में कोहराम मच गया। मां कमल और दोनों बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पिता शिव कुमार ने रोते हुए बताया कि वे खुद मजदूरी करते हैं और उनका बड़ा बेटा अतुल नोएडा में काम करता है। इन दोनों भाइयों पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। कुछ समय पहले ही विशाल के चचेरे भाई की भी मौत हुई थी। मां ने बिलखते हुए बताया कि दोनों बेटों की शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन इस खुशियों भरे माहौल से पहले ही घर का चिराग बुझ गया। सोनीपत से शव पहुंचने के बाद देर शाम गमगीन माहौल में विशाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

पुलिस का आधिकारिक बयान

“गांव जठेड़ी के एक खेत में युवक की पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पीड़ित पिता की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।”

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