UP News : आजाद समाज पार्टी-कांशीराम के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बयान देकर राजनीतिक बहस को नया मोड़ दे दिया है. चंद्रशेखर ने दिल्ली में छात्रों के संसद मार्च के दौरान कथित गोलीबारी और अयोध्या में कारसेवकों पर चली गोली के मुद्दे को जोड़ते हुए जवाबदेही तय करने की बात कही है.

दरअसल, चंद्रशेखर आजाद संसद मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे थे. इस मामले में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि गोली चलाने का आदेश किसी मंत्री द्वारा नहीं, बल्कि संबंधित अधिकारी द्वारा दिया जाता है.

कारसेवकों पर चली गोली का किया जिक्र

इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि किसी भी मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है, इसलिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि कार्रवाई किसके आदेश पर हुई.

कारसेवकों पर चली गोली का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अक्सर यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश उस समय के मुख्यमंत्री ने दिया था. यदि आज यह कहा जा रहा है कि मौजूदा गृह मंत्री ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया, तो यह दावा भी जांच के दायरे में होना चाहिए कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ही कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था.

अधिकारियों ने लिया था फैसला

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह जानना जरूरी है कि आखिर गोलियां और आंसू गैस के गोले किसके आदेश पर दागे गए. उनके मुताबिक, यह एक गंभीर घटना है और इसकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए.

आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से यह आरोप लगाती रही है कि कारसेवकों पर गोलीबारी तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में उनके आदेश पर हुई थी. वहीं, समाजवादी पार्टी का कहना रहा है कि यह फैसला उस समय के अधिकारियों ने लिया था और इसमें मुलायम सिंह यादव की कोई भूमिका नहीं थी.

अब दिल्ली में छात्रों के संसद मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर सामने आए बयानों के बाद यह मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है. समाजवादी पार्टी भी इसे अपने पुराने रुख के समर्थन के तौर पर देख रही है.

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