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रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च, टिकट बुकिंग होगी पहले से आसान और तेज

Karan Panchal16 July 2026 - 1:45 PM
2 minutes read
IRCTC Train Ticket Booking
रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च, टिकट बुकिंग होगी पहले से आसान और तेज

IRCTC Train Ticket Booking : भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा IRCTC ने अपनी वेबसाइट का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। नए पोर्टल को यात्रियों के लिए ज्यादा तेज, आसान और आधुनिक अनुभव देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। फिलहाल इसका बीटा वर्जन जारी किया गया है, ताकि यात्रियों से मिलने वाले सुझावों के आधार पर इसमें जरूरी सुधार किए जा सकें।

रेलवे के अनुसार, नई वेबसाइट को टेस्टिंग फेज में लॉन्च किया गया है। इस दौरान यूजर्स नए इंटरफेस का इस्तेमाल कर सकेंगे और अपने अनुभव व सुझाव साझा कर सकेंगे। फीडबैक के आधार पर बदलाव करने के बाद आने वाले समय में इसका फाइनल वर्जन सभी यात्रियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

कैसे इस्तेमाल करें IRCTC की नई वेबसाइट?

यात्री IRCTC की वेबसाइट पर जाकर नए बीटा वर्जन को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और होम पेज पर दिख रहे “Explore Beta Now” विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद यूजर नए इंटरफेस में टिकट बुकिंग कर सकेंगे।

नई बीटा वेबसाइट पर जाने का लिंक

यात्री https://www.irctc.co.in/eticket/ पर जाकर नए पोर्टल का अनुभव ले सकते हैं। इसके अलावा, जो लोग IRCTC की पुरानी या मौजूदा होमपेज वेबसाइट पर जा रहे हैं, उन्हें भी मुख्य पेज पर ही नई बीटा वेबसाइट पर जाने के लिए सीधा लिंक उपलब्ध करा दिया गया है।

नई वेबसाइट में किए गए बड़े बदलाव

IRCTC के नए पोर्टल में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई बदलाव किए गए हैं। अब टिकट बुकिंग प्रक्रिया को पहले से ज्यादा सरल और तेज बनाने की कोशिश की गई है।

टिकट बुकिंग के दौरान अनावश्यक कैप्चा प्रक्रिया को कम किया गया है, जिससे यात्रियों को बार-बार वेरिफिकेशन की परेशानी नहीं होगी।

वेबसाइट से गैरजरूरी पॉप-अप और फ्लैशिंग ग्राफिक्स हटाए गए हैं, जिससे ब्राउजिंग अनुभव बेहतर होगा।

अलग-अलग ट्रैवल क्लास की सीट उपलब्धता एक ही स्क्रीन पर आसानी से देखी जा सकेगी।

टिकट बुकिंग के स्टेप्स को कम किया गया है, जिससे पूरा प्रोसेस जल्दी पूरा होगा।

सेव किए गए यात्रियों की जानकारी को बेहतर तरीके से जोड़ा गया है, जिससे बार-बार टिकट बुक करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

पुरानी वेबसाइट की जगह नया डिजिटल अनुभव

IRCTC की पुरानी वेबसाइट लंबे समय से यात्रियों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग का प्रमुख माध्यम रही है। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल पेमेंट, इंटरनेट स्पीड और ऑनलाइन सेवाओं में बड़े बदलाव हुए हैं। इन्हीं जरूरतों को देखते हुए IRCTC ने नए डिजाइन और बेहतर यूजर इंटरफेस के साथ वेबसाइट को अपडेट किया है।

नई वेबसाइट में बेहतर नेविगेशन, साफ-सुथरा डिजाइन और आसान प्रक्रिया पर जोर दिया गया है। रेलवे को उम्मीद है कि नए पोर्टल के जरिए लाखों यात्रियों को टिकट बुकिंग में ज्यादा सुविधा मिलेगी और ऑनलाइन रिजर्वेशन का अनुभव पहले से बेहतर होगा।

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Karan Panchal16 July 2026 - 1:45 PM
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