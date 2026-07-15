Jammu Kashmir : जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षाबलों को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। मंडी तहसील के साब्जियां सेक्टर के गरहा इलाके में चलाए गए संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने एक आतंकी ठिकाने का पता लगाकर उसे नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया है।

इलाके की घेराबंदी कर सर्च अभियान शुरू

अधिकारियों के मुताबिक, यह ऑपरेशन खुफिया जानकारी के आधार पर सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने चलाया था। सुरक्षाबलों को सूचना मिली थी कि गरहा इलाके के घने जंगलों में आतंकियों ने एक गुप्त ठिकाना बना रखा है। इसके बाद इलाके की घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया।

पत्थरों और प्राकृतिक आड़ की मदद

कई घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों को एक संदिग्ध स्थान मिला। जांच करने पर पता चला कि यह एक भूमिगत आतंकी ठिकाना था, जिसे बेहद सावधानी से बनाया गया था। इसे पत्थरों और प्राकृतिक आड़ की मदद से छिपाया गया था, ताकि किसी को इसकी भनक न लगे।

PIKA राइफल के 246 राउंड बरामद

तलाशी के दौरान सुरक्षाबलों को इस ठिकाने से PIKA राइफल के 246 राउंड बरामद हुए। अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में गोला-बारूद का मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि आतंकी किसी बड़ी वारदात की तैयारी में थे। इस ठिकाने का इस्तेमाल हथियार और अन्य सामान छिपाने के लिए किया जा रहा था।

सुरक्षाबलों ने बरामद किए गए सभी हथियार और गोला-बारूद को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके बाद आतंकी ठिकाने को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया, ताकि भविष्य में इसका इस्तेमाल दोबारा न हो सके।

आसपास के जंगलों में अतिरिक्त जांच

अधिकारियों ने बताया कि इलाके में अभी भी तलाशी अभियान जारी है। पूरे क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया गया है और आसपास के जंगलों में अतिरिक्त जांच की जा रही है, ताकि किसी अन्य आतंकी ठिकाने या संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया जा सके।

बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश

पुंछ और राजौरी क्षेत्र में पिछले कुछ समय से आतंकी गतिविधियों को लेकर सुरक्षाबल लगातार अभियान चला रहे हैं। ऐसे में गरहा इलाके में मिले इस आतंकी ठिकाने का खुलासा सुरक्षाबलों के लिए महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। इस कार्रवाई से एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करने में मदद मिली है।

ये भी पढ़ें- अमृतसर में 30 किलो हेरोइन बरामद, सीमा पार तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप