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अवैध संबंधों में रोड़ा बने पति की शातिराना अंदाज में हत्या, पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार

Shanti Kumari15 July 2026 - 3:14 PM
2 minutes read
Etawah Murder Case

Etawah Murder : उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अवैध संबंधों के चलते एक पत्नी ने अपने ही पति की जान ले ली। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तोड़ा गांव में हुई इस वारदात में पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की थी, लेकिन फॉरेंसिक जांच और डॉक्टरों के पैनल ने इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया।

मार्च की रंजिश और जेल का बदला

मृतक आनंद राजपूत उर्फ महबूब (35 वर्ष) पेशे से प्रॉपर्टी डीलर और ईंट-भट्ठे में पार्टनर था। उसकी शादी 2013 में आशिकी देवी (30 वर्ष) से हुई थी और उनके तीन बच्चे भी हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आशिकी का अपने ही गांव के एक रिश्तेदार शिवम (24 वर्ष) से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया।

इस साल मार्च महीने में आनंद ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था, जिसके बाद उसने शिवम के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में शिवम को जेल जाना पड़ा। करीब तीन महीने जेल में काटने के बाद 1 जून को शिवम जमानत पर बाहर आया और तभी से दोनों आनंद को अपने रास्ते से हटाने और बदला लेने की योजना बनाने लगे।

शातिराना अंदाज में हत्या की प्लानिंग

महीनों से चल रही इस साजिश को अंजाम देने के लिए वारदात से चार दिन पहले शिवम ने आशिकी को एक नया कीपैड मोबाइल और सिम कार्ड दिया, ताकि पुलिस की नजरों से बचकर दोनों आपस में बात कर सकें। आनंद को ठिकाने लगाने के लिए रविवार की रात को चुना गया। आनंद जब रात करीब 10 बजे घर लौटा, तो पत्नी ने योजना के मुताबिक उसके दूध में नींद की गोलियां मिला दीं। जब आनंद अचेत हो गया, तो आशिकी ने प्रेमी शिवम के साथ मिलकर अंगोछे से उसका गला घोंट दिया। वारदात को छुपाने के लिए दोनों ने आनंद के शव को पंखे से लटका दिया ताकि यह एक आत्महत्या लगे।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस का शक

सोमवार की सुबह जब आनंद का शव पंखे से लटका मिला, तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के पिता सुघर सिंह ने पुलिस में हत्या की आशंका जताते हुए तहरीर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने शव का सामान्य पोस्टमार्टम न कराकर, डॉक्टरों के एक विशेष पैनल से वीडियोग्राफी के साथ 3 घंटे तक गहन परीक्षण कराया।

फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने जब गले के निशानों की जांच की, तो साफ हो गया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि गला घोंटकर की गई हत्या है। इसके बाद जब पुलिस ने संदिग्ध पत्नी आशिकी से कड़ाई से पूछताछ की, तो वह बार-बार अपने बयान बदलने लगी। सख्ती बरतने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और प्रेमी शिवम का नाम भी उगल दिया।

10 घंटे में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

पुलिस, सर्विलांस और फॉरेंसिक टीम की मुस्तैदी के कारण यह पेचीदा मामला महज 10 घंटे के भीतर सुलझ गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया अंगोछा, दोनों मोबाइल फोन और मृतक की सोने की अंगूठी बरामद कर ली है। एसएसपी ने इस त्वरित और सफल खुलासे के लिए पुलिस टीम को 10,000 रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की है। दोनों आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं।

ये भी पढ़ें – इस्तीफे की मांग बनी जान की दुश्मन, सोनम वांगचुक की हालत गंभीर, हाईकोर्ट में दायर हुई PIL

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