Auto News : अगर आप नई SUV खरीदने की योजना बना रहे हैं और टाटा सिएरा आपके विकल्पों में शामिल है, तो जुलाई 2026 आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लॉन्च के बाद पहली बार कंपनी ने इस SUV पर ऑफर शुरू किया है। इस महीने टाटा सिएरा के डीजल वेरिएंट पर 25,000 रुपये तक का लॉयल्टी बोनस दिया जा रहा है। यह लाभ खास तौर पर उन ग्राहकों को मिलेगा जो पहले से टाटा के ग्राहक हैं और नया वाहन खरीदना चाहते हैं।

बिक्री में हो रही लगातार बढ़ोतरी

टाटा सिएरा की एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होकर 21.29 लाख रुपये तक जाती है। यह मिड-साइज SUV सेगमेंट में आती है और इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस और हुंडई क्रेटा जैसी गाड़ियों से होता है। लॉन्च के बाद से इसे बाजार में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और बिक्री में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। हाल ही में इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी पेश किया गया है, जिससे कंपनी ने अपने लाइनअप को और मजबूत किया है।

6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स

इंजन विकल्पों की बात करें तो इसमें तीन पावरट्रेन दिए गए हैं। पहला 1.5 लीटर GDi टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 158 बीएचपी पावर और 255 एनएम टॉर्क जनरेट करता है और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है।

दूसरा 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 105 बीएचपी पावर और 145 एनएम टॉर्क देता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DCT ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है। तीसरा 1.5 लीटर डीजल इंजन है, जो 116 बीएचपी पावर और 260 एनएम टॉर्क के साथ आता है और इसमें भी मैनुअल व DCT दोनों विकल्प उपलब्ध हैं।

कार टेक्नोलॉजी और वेंटिलेटेड सीट्स

फीचर्स के मामले में टाटा सिएरा को एक प्रीमियम SUV के रूप में पेश किया गया है। इसमें ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड, 12-स्पीकर JBL ऑडियो सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, लेवल-2 ADAS, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसका बड़ा ग्लास रूफ केबिन को ज्यादा खुला और प्रीमियम फील देता है।

19-इंच अलॉय व्हील्स और नया फ्रंट ग्रिल

डिजाइन के लिहाज से यह SUV पुराने सिएरा मॉडल की झलक के साथ आधुनिक स्टाइल में तैयार की गई है। इसमें बॉक्सी डिजाइन, फुल LED लाइटिंग, 19-इंच अलॉय व्हील्स और नया फ्रंट ग्रिल दिया गया है। यह वाहन छह एक्सटीरियर और तीन इंटीरियर कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार रेटिंग

सेफ्टी के मामले में भी यह SUV मजबूत मानी जाती है और इसे BNCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है। सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसे कुल 24 वेरिएंट में खरीदा जा सकता है।

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