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Triumph की लिमिटेड एडिशन बाइक लॉन्च के लिए तैयार, 21 लाख रुपये कीमत में मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

Karan Panchal16 July 2026 - 3:17 PM
2 minutes read
Triumph Luxury Bikes
Triumph की लिमिटेड एडिशन बाइक लॉन्च के लिए तैयार, 21 लाख रुपये कीमत में मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

Triumph Luxury Bikes : भारत में प्रीमियम और हाई परफॉर्मेंस बाइक्स की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी बढ़ती डिमांड को देखते हुए कई ऑटोमोबाइल कंपनियां नई और शानदार मोटरसाइकिलें बाजार में उतार रही हैं। इसी कड़ी में मशहूर बाइक निर्माता कंपनी Triumph एक खास लिमिटेड एडिशन बाइक लॉन्च करने जा रही है, जो अपनी कीमत, डिजाइन और दमदार फीचर्स के कारण चर्चा में है।

कंपनी की इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत करीब 21 लाख रुपये बताई जा रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुनियाभर में इसके सिर्फ 750 यूनिट्स ही बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। लिमिटेड प्रोडक्शन के कारण यह बाइक प्रीमियम बाइक कलेक्टर्स और बाइक लवर्स के लिए खास मानी जा रही है।

बेहद खास है बाइक का डिजाइन

Triumph Speed Twin 1200 TFC को शानदार और आकर्षक डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। बाइक में ऑब्सीडियन गोल्ड पेंट स्कीम दी गई है, जिसमें मैटेलिक ब्लैक बेस के साथ गोल्ड फिनिशिंग देखने को मिलती है। इसका डिजाइन इसे सामान्य बाइक्स से अलग पहचान देता है।

बाइक का वजन कम रखने और इसे स्पोर्टी लुक देने के लिए कई हिस्सों में प्रीमियम कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें मडगार्ड्स, साइड पैनल्स और हील गार्ड्स जैसे पार्ट्स कार्बन फाइबर से बनाए गए हैं।

इसमें हैंड-स्टिच्ड सिंगल-पीस सीट दी गई है, जो बाइक को लग्जरी फील देती है। इसके अलावा हैंडलर प्लेट पर बाइक का यूनिक प्रोडक्शन नंबर लेजर से उकेरा गया है, जिससे हर बाइक को एक अलग पहचान मिलती है।

1200cc इंजन से मिलेगी जबरदस्त ताकत

Triumph Speed Twin 1200 TFC में 1200cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है। यह इंजन करीब 105 हॉर्सपावर की पावर और 112 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। दमदार इंजन के कारण बाइक तेज एक्सीलरेशन और शानदार परफॉर्मेंस देने में सक्षम है।

बाइक में प्रीमियम Akrapovič टाइटेनियम साइलेंसर दिए गए हैं, जिन पर कार्बन फाइबर एंड कैप्स लगाए गए हैं। ये एग्जॉस्ट सिस्टम बाइक को स्पोर्टी साउंड के साथ बेहतर परफॉर्मेंस देने में मदद करते हैं।

रेसिंग लेवल के फीचर्स से लैस

इस बाइक में बेहतर हैंडलिंग और कंट्रोल के लिए हाई-क्वालिटी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पूरी तरह एडजस्टेबल Öhlins सस्पेंशन सेटअप दिया गया है, जिससे अलग-अलग सड़क परिस्थितियों में बेहतर राइडिंग अनुभव मिलता है। ब्रेकिंग के लिए बाइक में Brembo Stylema कैलिपर्स दिए गए हैं, जो तेज रफ्तार पर भी बेहतर कंट्रोल प्रदान करते हैं।

रोड मशीन के साथ-साथ ट्रैक परफॉर्मेंस

सुरक्षा और राइडिंग सुविधा के लिए इसमें कई एडवांस फीचर्स शामिल हैं, जिनमें तीन राइडिंग मोड्स, लीन-सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS और Triumph Shift Assist जैसे फीचर्स शामिल हैं। इन खूबियों के कारण यह बाइक एक प्रीमियम रोड मशीन के साथ-साथ ट्रैक परफॉर्मेंस के लिए भी तैयार की गई है।

हाई-एंड बाइक सेगमेंट में खास पहचान

कुल मिलाकर Triumph Speed Twin 1200 TFC अपनी लिमिटेड यूनिट्स, शानदार डिजाइन, दमदार इंजन और एडवांस फीचर्स के कारण हाई-एंड बाइक सेगमेंट में एक खास पहचान बनाने वाली है।

ये भी पढ़ें- भारत-इंग्लैंड दूसरे वनडे से पहले टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पर नजर, गिल फिट, गुरनूर बरार पर सस्पेंस

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Karan Panchal16 July 2026 - 3:17 PM
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